Nemecký minister vnútra zakázal neonacistickú skupinu

Berlín 1. decembra (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer zakázal neonacistickú skupinu známu ako Vlčia brigáda 44. V utorok to na Twitteri oznámil jeho hovorca Steve Alter, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Prokuratúra v minulosti označila za cieľ tejto skupiny "znovu vzkriesiť slobodnú vlasť" v súlade s "nemeckým morálnym zákonom", teda nacistickú diktatúru.



Bezpečnostní predstavitelia sú presvedčení, že skupina, ktorá má členov v štyroch nemeckých spolkových krajinách, sa nebude strániť ani násilia, aby dosiahla svoj cieľ znovu nastoliť národnosocialistický štát.



Číslo 44 v názve skupiny symbolizuje štvrté písmeno abecedy, DD, a je to skratka pre Divíziu Dirlewanger. Oskar Dirlewanger bol známy nacistický vojnový zločinec a veliteľ špeciálnej jednotky nacistických oddielov SS, píše agentúra AP. Táto brutálna jednotka operovala aj na Slovensku počas SNP.



Policajti v spolkových krajinách Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko a Severné Porýnie-Vestfálsko začali v utorok skoro ráno razie v domoch celkovo 13 členov klubu.



Cieľom razií bolo okrem iného skonfiškovať majetok či peniaze tejto skupiny a prípadné pravicovo extrémistické propagandistické materiály, ako uviedlo ministerstvo vnútra.



Skupina, ktorá existuje od roku 2016 a najprv bola aktívna pod názvom Brigáda Búrka 44, má už vžité vnútorné organizačné usporiadanie.



Začiatkom roka 2018 sa našla vo vlaku taška so zbraňami a tričkom s nápisom "Sturmbrigade 44 Köthen-Anhalt" (Brigáda Búrka 44, plus názov mesta Köthen, čiže Anhalt).



V priebehu vyšetrovania spolkovej prokuratúry boli v júli 2018 prehľadané nehnuteľnosti v Hesensku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Dolnom Sasku a Sasku-Anhaltsku.



V Sasku-Anhaltsku sa v utorok nevykonali žiadne razie, pretože takéto príkazy neboli pre uvedenú spolkovú krajinu vydané. Regionálne súdy rozhodli, že v súčasnosti nie je dostatok dôkazov na vydanie takýchto príkazov.



Skupina je známa aj účasťou na protestoch krajných pravičiarov.



Seehofer zakázal tento rok už dve pravicové a jednu antisemitskú organizáciu.