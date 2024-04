Nemecký minister vyzval na zdravšie stravovanie, predovšetkým u detí

Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir vo štvrtok počas debaty v parlamente vyzval na zdravšie potraviny v školách, centrách dennej starostlivosti a jedálňach. Povedal to v súvislosti s predkladanou vládnou stratégiou pre výživu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Stravovanie určuje, akú kvalitu života bude človek mať. Začína sa to u malých detí," povedal zákonodarcom v Berlíne minister za stranu Zelených. "Preto musí byť pre každého čo najjednoduchšie, aby mohol jesť dobre a zdravo, ak chce," dodal.



Argumentoval, že zdravá strava musí byť dostupná každému bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza jeho rodina, kde v Nemecku žije alebo ako je bohatý.



Özdemir povedal, že každý deň sa v spoločných zariadeniach stravuje 17 miliónov ľudí, z nich šesť miliónov sú deti a mladí ľudia v centrách dennej starostlivosti a na školách.



Rozhodnutia o tom, čo skončí na ich tanieroch, je podľa Özdemira "veľká príležitosť". Súčasné trendy ukazujú na zdravšiu a výživnejšiu stravu nie z dôvodu vládnej politiky, ale preto, že sa pre to rozhodujú jednotlivci. Odsúdil politické snahy viesť "kultúrnu vojnu o stravu".



Snaha meniť stravovanie v Nemecku, a predovšetkým posun k obmedzovaniu konzumácie mäsa, vyvoláva kritiku najmä u konzervatívcov. Tí tvrdia, že klobása, bravčové pečené mäso a ďalšie jedlá sú súčasťou nemeckého spôsobu života.



"Ľudia viac dbajú na zdravie, životné prostredie a spokojný život zvierat. Mnohí ľudia dnes jedia menej mäsa, ale je to ich vedomá voľba," povedal minister.



Stredoľavá koaličná vláda Nemecka prijala stratégiu výživy v januári. Okrem iného sa zameriava na obmedzenie cukru, tukov a soli v jedle predovšetkým u detí a tiež povzbudzuje k strave viac založenej na zelenine a menej na mäse. Táto stratégia takisto vyzýva na obmedzenie potravinového odpadu.



O návrhu obmedziť reklamy nezdravých potravín pre deti do 14 rokov rokovali koaliční ministri celé mesiace.