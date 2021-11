Nemecký minister zdravotníctva apeluje na ľudí, aby sa dali zaočkovať

Berlín 22. novembra (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn na pondelňajšej tlačovej konferencii v Berlíne varoval, že do konca tohtoročnej zimy sa väčšina Nemcov, ktorí nie sú zaočkovaní proti novému druhu koronavírusu, pravdepodobne nakazí, a niektorí z nich na následky ochorenia COVID-19 aj zomrú. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



"Zrejme do konca tejto zimy, ako sa niekedy cynicky hovorí, takmer každý v Nemecku bude zaočkovaný (proti covidu), vyliečený alebo mŕtvy," uviedol Spahn. Za nepriaznivú pandemickú situáciu môže podľa jeho slov "veľmi nákazlivý variant delta". "To je dôvod, prečo tak naliehavo odporúčame vakcináciu," zdôraznil.



"V mnohých nemocniciach je veľmi, veľmi ťažká situácia," upozornil Spahn. Viaceré nemocnice varovali, že jednotky intenzívnej starostlivosti sú takmer plné a niektorých pacientov musia prevážať na iné kliniky.



Za posledných 24 hodín v Nemecku zaznamenali podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) 30.643 nových prípadov infekcie, čo je výrazný nárast oproti minulému týždňu, keď zdravotnícke úrady hlásili 23.607 nových prípadov.



Spahn tiež pred novinármi uviedol, že Nemecko očakáva, že EÚ schváli proticovidové vakcíny pre deti vo veku 5–11 rokov koncom týždňa. Dodal, že EÚ začne upravené vakcíny pre deti distribuovať 20. decembra, pričom Nemecko dostane najprv 2,4 milióna dávok.



Plne zaočkovaných je 68 percent obyvateľov krajiny, čo je podľa odborníkov príliš málo na to, aby sa dala pandémia udržať pod kontrolou. Spahn preto vyzval všetkých dospelých, ktorí dostali druhú dávku vakcíny pred viac ako šiestimi mesiacmi, aby sa dali zaočkovať i treťou, posilňujúcou dávkou.



Minister v tejto súvislosti zdôraznil, že vakcína od firmy Moderna je "dobrá, bezpečná a veľmi účinná", píše agentúra DPA. Rezort zdravotníctva totiž v liste adresovanom spolkovým krajinám oznámil na nasledujúce týždne limity na počet objednaných dávok očkovacích látok od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktoré obyvatelia spolkovej republiky uprednostňujú pred Modernou. Vakcíny Pfizer/BioNTech tvoria až 90 percent všetkých objednávok.



Ministerstvo to zdôvodnilo tým, že ak sa nezačnú vakcíny od Moderny vo zvýšenej miere využívať na podávanie tretích dávok, hrozí, že uskladnené dávky týchto vakcín v prvom štvrťroku 2022 expirujú. Spahn však dodal, že "na všetky nadchádzajúce očkovania je k dispozícii dostatok vakcín". "Obe očkovacie látky (Pfizer/BioNTech i Moderna) sú účinné," prízvukoval.