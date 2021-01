Nemecký minister zdravotníctva: Dni začiatku očkovania sú dňami nádeje

Berlín 6. januára (TASR) – Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn obhajoval v stredu očkovaciu kampaň proti koronavírusu a odmietol kritiku, že vláda stratila nad ňou kontrolu.



Na tlačovej konferencii v Berlíne poukázal na to, že za nedostatkom vakcín na začiatku očkovacej kampane sú nepostačujúce výrobné kapacity. Zdôraznil, že očkovacích látok objednali dostatočný počet, ale vakcína je v súčasnosti na svete nedostatkovým tovarom.



"Dni začiatku očkovania sú dňami nádeje. Očkovanie je kľúčom k tomu, aby sme túto pandémiu zvládli, očkovanie je cesta z pandémie a my sme túto cestu spoločne začali. Preto tiež chápem netrpezlivosť mnohých občanov, ktorá sa očkovania týka. Chápem, že majú veľa otázok, že sú zneistení, keď veci nefungujú od začiatku tak, ako by sme chceli. Politici musia tieto otázky zodpovedať, musia dať istotu, musia chyby odstrániť a poučiť sa z nich," povedal Jens Spahn.



K zvýšeniu produkcie vakcín by malo výrazne pomôcť otvorenie novej výrobnej jednotky nemeckej spoločnosti BioNTtech, ktoré je naplánované na budúci mesiac pri Marburgu. Minister Spahn pripomenul, že ide o rekord pri výstavbe takejto výrobnej prevádzky, ktorá zvyčajne trvá niekoľko rokov, ale teraz sa tak stane v priebehu niekoľkých mesiacov. Už počas prvého polroka 2021 by mala vyrobiť 250 miliónov dávok.