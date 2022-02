Nemecký minister zdravotníctva počíta s novými mutáciami koronavírusu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 8. februára (TASR) - Pandémia koronavírusu by sa mohla ďalej vyostriť a mohli by vzniknúť nové mutácie, obáva sa nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach. Ako spresnil v utorok zverejnenom rozhovore pre internetové vydanie nemeckého periodika Stern, súvisí to s aktuálnymi vysokými počtami prípadov infekcií.podotkol Lauterbach.dodal šéf rezortu nemeckého zdravotníctva.Napriek tomu však Lauterbach nechce do budúcnosti hľadieť s pesimizmom.povedal.Lauterbach sa cez víkend vyjadril aj k možnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení. Ako spresnil, k uvoľňovaniu dôjde pred veľkonočnými sviatkami, o čom je podľa svojich slov. Ako však povedal pre stanicu Bild TV, podmienkou je, že vlna koronavírusového variantu omikron v polovici februára dosiahne svoj vrchol. O prípadnom uvoľňovaní opatrení by sa podľa Lauterbacha mohlo diskutovať na nadchádzajúcej konferencii predsedov vlád spolkových krajín 16. februára.Nemecký minister zdravotníctva sa však jasne postavil proti uvoľňovaniu v súčasnom období a takúto možnosť označil za "šialenú", uvádza Stern.dodal.zdôraznil Lauterbach.