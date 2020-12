Nemecký minister zdravotníctva Spahn predstihol v popularite Merkelovú

Berlín 27. decembra (TASR) - Najpopulárnejším nemeckým politikom sa v koncoročnom prieskume stal minister zdravotníctva Jens Spahn, ktorý predstihol kancelárku Angelu Merkelovú. Informovala o tom v nedeľu agentúra Bloomberg, podľa ktorej najnovší prieskum zdôraznil potenciál Jensa Spahna stať sa budúcim lídrom najväčšej európskej ekonomiky.



Spahn (40) je dlhodobo považovaný za "stúpajúcu hviezdu" Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). V súčasnosti je širokou verejnosťou vnímaný ako politik, ktorý kľúčovou mierou prispel k relatívne úspešnému zvládaniu pandémie koronavírusu v Nemecku v porovnaní s inými krajinami.



V najnovšom prieskume inštitútu Kantar, ktorý v nedeľu zverejnil denník Bild, až 52 percent respondentov vyjadrilo presvedčenie, že Jens Spahn by mal v roku 2021 zohrávať dôležitú úlohu v nemeckej politike. Vo vlaňajšom koncoročnom prieskume takýto postoj vyjadrilo len 28 percent respondentov.



Merkelovej popularita zaznamenaná v prieskume bola o niečo nižšia - 51 percent. Aj tak si oproti minulému roku polepšila o 11 percent.



"Spahn je jasným (politickým) víťazom roka," citoval denník Bild Torstena Schneidera-Haaseho z inštitútu Kantar, podľa ktorého verejnosť pozitívne vníma ministrov príspevok do boja s koronavírusom.



Angela Merkelová by mala odstúpiť z funkcie kancelárky, ktorú zastávala 15 rokov, po budúcich spolkových parlamentných voľbách, ktoré sa majú konať v septembri 2021. Postu líderky CDU sa vzdala už pred dvoma rokmi. Nový líder by mal byť zvolený na januárovom virtuálnom sneme strany.



Spahn v súboji o post šéfa CDU podporuje Armina Lascheta, premiéra nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. O funkciu sa uchádza aj dlhoročný Merkelovej rival Friedrich Merz a bývalý minister životného prostredia Norbert Röttgen.