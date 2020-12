Nemecký minister zdravotníctva žiada skoré schválenie vakcíny

Berlín 15. decembra (TASR) – Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn zvýšil nátlak na Európsku agentúru pre lieky a žiada ju, aby schválila vakcínu proti koronavírusu ešte pred Vianocami, uviedla v utorok agentúra AP.



„Našim cieľom je, aby (agentúra) schválila vakcínu ešte pred Vianocami, aby sme mohli s očkovaním začať už tento rok," uviedol minister.



Spahn už svoj postoj Európskej agentúre pre lieky (EMA) predstavil v nedeľu, pričom zdôraznil, že Nemecko pripravilo viac ako 400 očkovacích stredísk a povolalo do služby približne 10 000 lekárov a zdravotníkov a je pripravené spustiť očkovanie už v utorok.



Minister žiada o rýchle schválenie novej vakcíny, ktorú vyvinula nemecká firma BioNTech a americká farmaceutická spoločnosť Pfizer. Vakcínu už schválili vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade a ďalších krajinách. Nemecko vakcínu dosiaľ používať nemôže, keďže ju najskôr musí schváliť EMA, ktorá vyhodnocuje použitie liečiv a vakcín vo všetkých 27 členských krajinách EÚ.



EMA má o vakcíne rokovať 29. decembra a šéfka agentúry Emer Cookeová v pondelok uviedla, že jej tím pracuje na plné obrátky. Dodala však, že dátum schválenia vakcíny je naďalej predmetom posudzovania. Konečný dátum schválenia vakcíny by sa tak mohol zmeniť, dodáva AP.



Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že je pripravené v januári zaočkovať približne tri až štyri milióny obyvateľov a ďalších 11 miliónov v prvom štvrťroku budúceho roka. Koncom leta by tak Nemecko zaočkovalo 60 percent svojho obyvateľstva, dodal Spahn. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že na zlikvidovanie pandémie musí byť zaočkovaných približne 60 až 70 percent populácie.



Podľa údajov z nemeckého inštitútu Roberta Kocha v Nemecku za uplynulý deň pribudlo 14 432 nových prípadov nákazy a 500 úmrtí, čo predstavuje tretie najvyššie číslo od začiatku pandémie. V súvislosti s koronavírusom v Nemecku celkovo zomrelo viac ako 22 600 ľudí.