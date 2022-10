Nemecký Oktoberfest poznačilo daždivé počasie, prilákal menej ľudí

Mníchov 4. októbra (TASR) - V bavorskej metropole Mníchov sa v pondelok skončil nemecký pivný festival Oktoberfest. Napriek tomu, že sa táto vychýrená akcia konala po dvojročnej prestávke spôsobenej koronavírusovou pandémiou, nedosiahla takú vysokú návštevnosť ako pred tromi rokmi, informuje agentúra DPA.



Tohoročný Oktoberfest sprevádzalo chladné a daždivé počasie. Dvojtýždňový festival podľa oficiálnych údajov navštívilo dovedna 5,7 milióna ľudí. Návštevníkov tak bolo o vyše pol milióna menej než v roku 2019, keď ich na festival zavítalo zhruba 6,3 milióna.



K tohoročnej nižšej návštevnosti podľa DPA pravdepodobne prispelo aj nepriaznivé počasie, ktoré organizátorov prinútilo zrušiť zákaz predaja vareného vína.



Šéf organizačného tímu festivalu Clemens Baumgärtner uviedol, že počasie bolo vôbec najhoršie za posledných 20 rokov. Začiatok Oktoberfestu pritom organizátori pred mnohými rokmi práve v snahe vyhnúť sa chladnému a daždivému počasiu presunuli z pôvodného októbra na september, pripomína DPA.



Baumgärtner sa však nedomnieva, že by za nižšiu návštevnosť festivalu mohol aj nárast prípadov nákazy koronavírusom, ktorý Mníchov aktuálne zažíva. Výrazným faktorom podľa jeho slov pravdepodobne neboli ani narastajúce ceny energií a s nimi spojené obavy ľudí o svoje financie.



Menej návštevníkov festivalu vypilo aj menej litrov piva než pred tromi rokmi. Celkovo sa na tomto ročníku vypilo približne 5,6 milióna litrov piva, zatiaľ čo pred pandémiou to bolo 7,3 milióna litrov.



Pokles zaznamenali organizátori aj v počte návštevníkov kolotočov a obdobných atrakcií, ako aj v potrebe a vo využití služieb zdravotníkov. Naopak, nárast – a to až o približne 50 percent oproti poslednému ročníku spred pandémie – evidovali v počte vreckových krádeží.



Na festival prišlo z Mnichova a okolia viac ľudí než obvykle a návštevníci boli tiež v priemere mladší než v predošlých ročníkoch.