Nemecký opozičný líder Merz pricestoval z Kyjeva do Varšavy

Varšava 10. decembra (TASR) - Líder nemeckej opozície Friedrich Merz, hlavný kandidát na post kancelára v nadchádzajúcich spolkových voľbách, pricestoval v utorok do Varšavy na stretnutie s poľským premiérom Donaldom Tuskom. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Merz pricestoval z Kyjeva, kde sa v pondelok stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zdôraznil podporu Ukrajine vo vojne proti ruskej agresii.



Merz (CDU/CSU) je považovaný za favorita v predčasných voľbách, ktoré sa budú konať 23. februára 2025 a v prípade volebného úspechu nahradí kancelára Olafa Scholza (SPD).



Merz si v utorok v Kráľovskom hrade pozrel výstavu umeleckých diel zo zbierky Národného umeleckého múzea Ukrajiny (NAMU), ktoré sú v ochrannej úschove v Poľsku. Obnovený hrad je považovaný za symbol rekonštrukcie Varšavy, ktorá bola počas nacistickej okupácie zdevastovaná. Kedysi sídlo poľských kráľov bolo po vojne obnovené a v súčasnosti je objekt zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.



Merz sa popoludní stretne s Tuskom a očakáva sa, že hlavnou témou ich rokovania bude vojna na Ukrajine.



Zelenskyj v pondelok požiadal Nemecko o väčšiu podporu. "Čakáme od vás ráznejšie a rozhodnejšie kroky. Naozaj sa na to spoliehame," povedal Zelenskyj počas stretnutia s Merzom. Týždeň pred ním Kyjev navštívil kancelár Scholz zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Obaja prisľúbili stabilnú podporu Ukrajine, ale Merz už v minulosti deklaroval, že Berlín by mal poslať Kyjevu silnejšie zbrane.