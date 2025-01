Nemecký opozičný líder Merz: Zmysluplná diskusia s Trumpom je možná

Berlín 21. januára (TASR) - Líder nemeckej opozície a kandidát kresťanských demokratov (CDU) na post kancelára Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že po inaugurácii prezidenta Donalda Trumpa je mimoriadne potrebná koordinácia medzi spojencami na európskom kontinente. So staronovým americkým prezidentom je podľa Merza možná zmysluplná diskusia aj napriek Trumpovým blízkym vzťahom s krajnou pravicou. TASR informáciu prevzala za agentúry DPA.



"Európania si teraz musia rýchlo sadnúť a prediskutovať dve zásadné otázky," povedal Merz, ktorý je vo februárových voľbách považovaný za favorita. V prvom rade musia podľa neho prehodnotiť, či robia dostatok pre vlastnú bezpečnosť. V druhom rade musí Európa diskutovať o posilnení svojej pozície v obchodných vzťahoch s USA.



Merz pre rozhlas Deutschlandfunk ku Trumpovi uviedol, že veľmi dobre vychádza s európskou krajnou pravicou. To však podľa neho "neznamená, že Trump nevedie zmysluplné rozhovory aj so všetkými ostatnými, ak to je v záujme Spojených štátov."



Berlín musí podľa lídra nemeckej opozície spolu so spojencami v NATO a EÚ prevziať vedúcu pozíciu a s ňou spojenú zodpovednosť. Vyzval tiež na zvýšenie spolupráce v zbrojárskej oblasti, keďže európske krajiny sú stále závislé na dodávkach z USA.



Merz sa v rozhovore kriticky vyjadril aj k nedávnej utajovanej analýze nemeckej ambasády vo Washingtone, ktorá unikla na verejnosť. Veľvyslanec Andreas Michaelis v nej varoval vládu pred nebezpečenstvami pre Nemecko počas Trumpovho druhého funkčného obdobia.



"Táto správa z Washingtonu je napísaná jazykom politického aktivistu a zrejme bola zámerne zverejnená," vyhlásil Merz.