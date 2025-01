Nemecký parlament bude na budúci týždeň rokovať o návrhu na zákaz AfD

Berlín 21. januára (TASR) - Nemecký parlament bude na budúci týždeň prvýkrát rokovať o návrhu na zákaz strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne pravicovú. Oznámili to v pondelok predkladatelia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



"So svojím stále rastúcim radikalizmom AfD čoraz otvorenejšie vyjadruje historicky revizionistické postoje," povedal Marco Wanderwitz z konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorý je jedným z predkladateľov.



Wanderwitz citoval napríklad vyjadrenie líderky AfD Alice Weidelovej, ktorá označila nacistického vodcu Adolfa Hitlera za komunistu.



Carmen Weggeová zo sociálnych demokratov SPD vyzvala nemecký Spolkový snem (Bundestag), aby prijatím návrhu na zákaz AfD umožnil ústavnému súdu zaoberať sa touto otázkou.



Iniciátormi návrhu sú podľa DPA príslušníci rôznych strán. Patria k nim členovia SPD, CDU, strany Zelených, ľavicovej strany Die Linke i Združenia voličov južného Šlezvicka (SSW), ktoré zastupuje dánsku menšinu.



Poslanci Bundestagu chcú docieliť, aby nemecký ústavný súd rozhodol, či je činnosť AfD v protiklade s ústavou, pričom sa odvolávajú na jej 21. článok o politických stranách. Pred súdom by však museli dokázať, že AfD pôsobí proti Základnému zákonu štátu.



Podľa nemeckej ústavy môže návrh na zákaz politickej strany na súd predložiť ktorákoľvek z dvoch komôr parlamentu alebo spolková vláda. Návrh dosiaľ podporilo 124 zo 733 poslancov Bundestagu. Výsledok rozpravy je však nateraz podľa DPA nejasný.



Predseda parlamentného klubu opozičnej CDU Thorsten Frei so zámerom zakázať AfD vyjadril nesúhlas. Podľa neho by to predstaviteľom strany umožnilo prezentovať sa ako mučeníci.



V Nemecku sa budú 23. februára konať predčasné parlamentné voľby. Podľa prieskumov verejnej mienky je v súčasnosti AfD s približne 20 percentami na druhom mieste.



Túto stranu v decembri podporil aj americký podnikateľ a najbohatší muž sveta Elon Musk. Tento mesiac viedol rozhovor s jej líderkou Weidelovou na platforme X, ktorú vlastní.



AfD počas prebiehajúcej kampane rozoslala do poštových schránok v meste Karlsruhe "deportačné letenky" pre "nelegálnych prisťahovalcov". Nemecká polícia vyšetruje túto predvolebnú akciu pre podozrenie z podnecovania k nenávisti.