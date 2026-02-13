< sekcia Zahraničie
Nemecký parlament mal právo odoprieť vstup zamestnancovi AfD
Vstup začiatkom februára odopreli bývalému poslancovi za AfD Ulrichovi Oehmemu, ktorý svoju stranu zastupoval v Spolkovom sneme (Bundestag) v rokoch 2017 až 2021.
Autor TASR
Berlín 13. februára (TASR) - Nemecký parlament mal právo odoprieť vstup zamestnancovi strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) pre jeho väzby na ruské vládne agentúry, rozhodol v piatok berlínsky správny súd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vstup začiatkom februára odopreli bývalému poslancovi za AfD Ulrichovi Oehmemu, ktorý svoju stranu zastupoval v Spolkovom sneme (Bundestag) v rokoch 2017 až 2021. Následne ho vo svojej kancelárii zamestnal iný poslanec za AfD.
Berlínsko-brandenburský vyšší správny súd v zrýchlenom konaní potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, podľa ktorého malo vedenie Bundestagu právo predpokladať, že Oehme predstavuje riziko pre chod parlamentu. Bývalý poslanec rozhodnutie označil za politické.
Podľa pravidiel nemeckého parlamentu musia zamestnanci poslancov získať previerku, aby im bol umožnený vstup. Správny súd konštatoval, že Oehme presvedčivo nepreukázal, že je dostatočne spoľahlivý na jej získanie.
Ostatné nemecké strany v uplynulých mesiacoch obvinili AfD - aktuálne najväčšiu opozičnú stranu - z toho, že ukrýva „proruskú spiacu bunku“ a poskytuje citlivé informácie osobám v Rusku. Podľa investigatívy verejnoprávneho vysielateľa Bayerischer Rundfunk zverejnenej začiatkom roka 2024 zamestnávala AfD v tom čase viac než 100 ľudí, ktorých nemecké domáce tajné služby označili za pravicových extrémistov.
Vstup začiatkom februára odopreli bývalému poslancovi za AfD Ulrichovi Oehmemu, ktorý svoju stranu zastupoval v Spolkovom sneme (Bundestag) v rokoch 2017 až 2021. Následne ho vo svojej kancelárii zamestnal iný poslanec za AfD.
Berlínsko-brandenburský vyšší správny súd v zrýchlenom konaní potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, podľa ktorého malo vedenie Bundestagu právo predpokladať, že Oehme predstavuje riziko pre chod parlamentu. Bývalý poslanec rozhodnutie označil za politické.
Podľa pravidiel nemeckého parlamentu musia zamestnanci poslancov získať previerku, aby im bol umožnený vstup. Správny súd konštatoval, že Oehme presvedčivo nepreukázal, že je dostatočne spoľahlivý na jej získanie.
Ostatné nemecké strany v uplynulých mesiacoch obvinili AfD - aktuálne najväčšiu opozičnú stranu - z toho, že ukrýva „proruskú spiacu bunku“ a poskytuje citlivé informácie osobám v Rusku. Podľa investigatívy verejnoprávneho vysielateľa Bayerischer Rundfunk zverejnenej začiatkom roka 2024 zamestnávala AfD v tom čase viac než 100 ľudí, ktorých nemecké domáce tajné služby označili za pravicových extrémistov.