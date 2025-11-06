< sekcia Zahraničie
Nemecký parlament odobral imunitu poslancovi AfD Scheirichovi
Podľa DPA nie je jasné, prečo orgány nariadili prehliadku Scheirichovho domova.
Autor TASR
Berlín 6. novembra (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu vo štvrtok schválila zrušenie imunity poslancovi Raimondovi Scheirichovi z protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), čím umožnila orgánom vykonať súdom nariadené razie v jeho domove. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Poslanci CDU/CSU, Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a opozičné strany Zelení a Ľavica podporili odporúčanie Výboru pre imunitu udeliť povolenie na vykonanie „príkazov na prehliadku a zaistenie“. Poslanecká skupina AfD sa zdržala hlasovania.
Scheirich - člen výboru pre hospodárske a energetické záležitosti - je druhým poslancom AfD, ktorému v tomto roku zrušili imunitu. Poslanci Spolkového snemu v septembri schválili návrh na zbavenie imunity Maximiliana Kraha, čím umožnili vykonať súdom nariadené prehliadky a zaistenie majetku v súvislosti s prípadom prania špinavých peňazí a úplatkárstva v čase, keď pôsobil v Európskom parlamente. Vyšetrovanie súvisí s Krahovým bývalým asistentom čínskeho pôvodu, ktorý bol obvinený zo špionáže pre Čínu.
