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Nemecký parlament predĺžil misie Bundeswehru na Balkáne
Spolkový snem - Bundestag - súhlasil s predĺžením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Althea pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine.
Autor TASR
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Berlín 12. júna (TASR) - Nemecké ozbrojené sily (Bundeswehr) budú ďalší rok pokračovať v účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom vo štvrtok večer nemecký parlament, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Spolkový snem - Bundestag - súhlasil s predĺžením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Althea pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine.
Misia v Kosove, ktorá aktuálne vstúpila už do svojho 27. roku, je najdlhšie trvajúcou zahraničnou operáciou nemeckej armády. Maximálny počet nasadených vojakov zostáva nezmenený na úrovni 400 príslušníkov. Úlohou misie je zaisťovať stabilitu v krajine, kde naďalej pretrváva napätie medzi albánskou a srbskou komunitou, píše DPA.
Misia EÚ v Bosne a Hercegovine, pre ktorú je vyčlenených do 50 nemeckých vojakov, má za cieľ monitorovať dodržiavanie Daytonského mierového dohovoru. Táto dohoda, sprostredkovaná Spojenými štátmi, ukončila v roku 1995 medzietnickú občiansku vojnu v Bosne.
Spolkový snem - Bundestag - súhlasil s predĺžením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Althea pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine.
Misia v Kosove, ktorá aktuálne vstúpila už do svojho 27. roku, je najdlhšie trvajúcou zahraničnou operáciou nemeckej armády. Maximálny počet nasadených vojakov zostáva nezmenený na úrovni 400 príslušníkov. Úlohou misie je zaisťovať stabilitu v krajine, kde naďalej pretrváva napätie medzi albánskou a srbskou komunitou, píše DPA.
Misia EÚ v Bosne a Hercegovine, pre ktorú je vyčlenených do 50 nemeckých vojakov, má za cieľ monitorovať dodržiavanie Daytonského mierového dohovoru. Táto dohoda, sprostredkovaná Spojenými štátmi, ukončila v roku 1995 medzietnickú občiansku vojnu v Bosne.