Nemecký parlament rozhodol o čiastočnej legalizácii marihuany

Berlín 23. februára (TASR) - Spolkový snem, dolná komora nemeckého parlamentu, v piatok schválil návrh zákona predloženého vládou o čiastočnej legalizácii marihuany na rekreačné účely. Pestovanie konope a prechovávanie marihuany bude podmienečne legálne od 1. apríla, informovala agentúra DPA.



Za legalizáciu marihuany hlasovalo 407 poslancov, proti bolo 226 a štyria sa zdržali. Zákon ešte musí prejsť hornou komorou parlamentu, Spolkovou radou, ktorá sa ním bude zaoberať 22. marca.



Osoby vo veku 18 a viac rokov budú môcť vlastniť 25 gramov marihuany na osobnú spotrebu. Doma bude možné pestovať tri rastliny konope, respektíve prechovávať 50 gramov marihuany na osobnú spotrebu. Fajčenie marihuany na verejných priestranstvách bude zakázané okrem iného v školách, na športoviskách a v okruhu 100 metrov od ich vstupného priestoru.



Povolené budú aj nekomerčné „pestovateľské združenia“, ktoré môžu mať 500 členov žijúcich v Nemecku. Združenia budú môcť pestovať a predávať konope pre vlastnú spotrebu - maximálne 50 gramov na člena mesačne.



Najneskôr do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona by malo byť k dispozícii prvotné hodnotenie okrem iného aj toho, ako vplýva na ochranu detí a mládeže.



Zákon presadzoval spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach. Pred hlasovaním v parlamente povedal, že súčasný stav je neprijateľný vzhľadom na zvyšujúci sa počet užívateľov a toxické prímesi v marihuane predávanej priekupníkmi. Jadrom problému je podľa neho čierny trh, preto by mala byť vytvorená legálna ponuka.



Proti zákonu boli opozičné strany. Pred legalizáciou marihuany podľa političky Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Simone Borchardtovej varovali lekári, policajti, psychoterapeuti a ministri vnútra všetkých spolkových krajín.



Alexander Dobrindt z Kresťanskosociálnej únie (CSU) pre agentúru DPA povedal, že legalizácia povedie k väčšej závislosti, väčším sociálnym problémom a zhoršeniu bezpečnosti, najmä mladých ľudí.



"Tento zákon nemožno kontrolovať a je darom pre organizovaný zločin v Nemecku," tvrdil Jörg Schneider z krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD).