Nemecký parlament ruší zákaz reklamy na interrupcie

Berlín 24. júna (TASR) - Nemecký parlament v piatok odhlasoval zrušenie kontroverzného paragrafu zákona, ktorým sa lekárom zakazovalo informovať o tom, že vykonávajú interrupčné zákroky.



Ako informovala agentúra DPA, za zrušenie príslušného paragrafu hlasovala veľká väčšina poslancov. Proti boli len konzervatívna Kresťanskodemokratická únia (CDU) a pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).



Doteraz platný paragraf zakazoval "reklamu" na umelé prerušenie tehotenstva. To často viedlo k situáciám, že lekári mali pocit, že nemôžu správne informovať pacientov o interrupcii bez toho, aby riskovali žalobu.



Zrušením sporného paragrafu 219a budú zároveň očistení všetci lekári, ktorí boli z jeho porušenia obvinení od 3. októbra 1990.



Spolkový minister spravodlivosti Marco Buschmann označil zrušenú zákonnú normu za "absurdnú a zastaranú". Ministerka rodiny Lisa Pausová zase hovorila o dnešku ako o "slávnom dni", pričom zdôraznila, že "zdravie a sebaurčenie žien sú ľudské práva."



Strana Ľavica (Die Linke) tento krok parlamentu privítala, ale uviedla, že nejde dostatočne ďaleko. Vyzvala na zrušenie iného paragrafu, ktorým by sa dekriminalizovali interrupcie vo všeobecnosti.



CDU a AfD rozhodnutie parlamentu kritizovali, pričom poukazovali na to, že ženy majú už teraz veľa možností, ako získať informácie o interrupciách. Pripomínali zároveň aj práva nenarodeného dieťaťa.



Aj po zmene zákona, ktorým sa riadi reklama na lekárske účely, bude nelegálne propagovať interrupcie, pre ktoré nebudú existovať zdravotné dôvody.