Nemecký parlament schválil 15. jún za Deň veteránov

Berlín 25. apríla (TASR) - Spolkový snem, dolná komora nemeckého parlamentu, vo štvrtok výraznou väčšinou schválila 15. jún ako národný Deň veteránov. V tento deň si každoročne uctia vojakov, ktorí slúžia či slúžili krajine. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Návrh zákona podali spoločne tri strany vládnej koalície - sociálni demokrati (SPD), liberáli (FDP) a Zelení. Podporili ho aj opoziční kresťanskí demokrati (CDU/CSU). Proti hlasovala iba Ľavica (Linke), píše Der Spiegel.



"Ide o uznanie tých, ktorí sú v rozhodujúcich chvíľach pripravení dať za ostatných aj to posledné a riskujú svoje telo a život za našu krajinu," povedal spolkový minister obrany Boris Pistorius. Deň veteránov má byť tiež súčasťou úsilia zabezpečiť bývalým príslušníkom nemeckej armády lepšiu sociálnu starostlivosť.



Za veterána nemeckej armády je považovaný každý, kto ako vojak Bundeswehru v aktívnej službe odišiel so cťou do výslužby. Od založenia Bundeswehru v armáde slúžilo približne 10 miliónov Nemcov. Z nich približne 500.000 slúžilo v zahraničných mierových misiách.



V predchádzajúcich rokoch sa viedla diskusia o tom, koho je možné považovať za vojnového veterána. Potreby vojakov nasadených v zahraničí či dokonca priamo v boji sú rozdielne oproti tým, čo v ozbrojených zložkách slúžili počas studenej vojny.