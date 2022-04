Nemecký parlament schválil dodávky ťažkých zbraní Ukrajine

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecký parlament vo štvrtok veľkou väčšinou hlasou podporil dodávky ťažkých braní ukrajinskej armáde, ktorá sa už 64. deň bráni voči ruskej vojenskej agresii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Poslanci Spolkového snemu (Bundestagu) schválili uznesenie, ktoré predložila trojica strán vládnucej koalície sociálnodemokratického kancelára Olafa Scholza spoločne s opozičnými konzervatívcami. Za hlasovalo 586 zákonodarcov, 100 bolo proti a sedem sa zdržalo.



Podľa AFP tento krok potvrdzuje zmenu doterajšieho prístupu nemeckej vlády k vyzbrojovaniu Ukrajiny. Berlín už pred dvoma dňami oznámil, že Kyjevu poskytne nemecké protilietadlové tanky Gepard.



Schválený dokument vyzýva Nemecko na "urýchlenie dodávok účinných a komplexných zbraňových systémov vrátane ťažkých zbraní". Takéto zbrane by mal Berlín podľa nemeckých poslancov posielať buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom dodávok výzbroje východoeurópskym krajinám, ktorá nahradí ich vybavenie poskytnuté ukrajinskej armáde.



Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v utorok oznámila, že Berlín umožní dodávku 50 samohybných protilietadlových systémov typu Gepard na Ukrajinu. Zbrojárska firma Krauss-Maffei Wegmann podľa nej "dostane zelenú", aby dodala tieto systémy zo zásob nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr).



Nemecko sa dlhodobo stavalo proti vývozu zbraní do oblastí konfliktov a doposiaľ Ukrajine posielalo len obrannú výzbroj. Zmenu nemeckého prístupu privítal aj americký minister obrany Lloyd Austin.



Nemecký kancelár Scholz čelil v posledných týždňoch kritike doma i v zahraničí pre svoj dosiaľ váhavý postoj k dodávkam ťažkých zbraní, ako sú tanky či húfnice, ktoré by pomohli Kyjevu lepšie odrážať útoky ruských inváznych vojsk. Scholz svoj zdržanlivý postoj obhajoval tvrdením, že je potrebné vyhnúť sa priamej konfrontácii s Ruskom.