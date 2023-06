Nemecký parlament schválil reformu, má lákať kvalifikovaných migrantov

Berlín 23. júna (TASR) - Nemecký parlament Bundestag v piatok schválil reformu imigračného zákona, na základe ktorého má Nemecko prilákať viac kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo Európskej únie ako riešenie starnutia populácie a nedostatku odbornej pracovnej sily. Podľa expertov Nemecko potrebuje každý rok okolo 400.000 kvalifikovaných migrantov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa vzoru systémov používaných v krajinách ako Kanada schválená reforma predpokladá vytvorenie bodovacieho systému, ktorý zohľadní odbornú prax pracovníkov a ďalšie faktory. Zároveň uľahčí vstup špecialistom informačných technológií, ktorí síce nemajú univerzitné vzdelanie, ale sú inak kvalifikovaní.



Žiadatelia o azyl, ktorí do Nemecka prišli pred 29. marcom, majú kvalifikáciu a aj pracovnú ponuku, môžu získať povolenie na pobyt ako pracovníci, ak stiahnu svoju žiadosť o azyl. Inak by museli krajinu opustiť a znovu požiadať o pracovné povolenie. Vysoko kvalifikovaní pracovníci si budú môcť priviesť viac príbuzných v prípade, že ich budú vedieť finančne podporiť.



"Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa považuje za jednu z najväčších prekážok hospodárskeho rastu v Nemecku a kvalifikovaní pracovníci chýbajú všade," povedala nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, podľa ktorej je prijatý zákon obrovským krokom pre budúcnosť krajiny.



Poslankyňa Andrea Lindholzová z opozičnej Kresťanskosociálnej únie v Bavorsku (CSU) tvrdí, že vďaka tomuto zákonu do Nemecka prídu predovšetkým nízkokvalifikovaní ľudia, pretože znižuje požiadavky na znalosť nemeckého jazyka. Zároveň podľa nej umožňuje zostať v Nemecku migrantom, ktorí by mali odísť. Lindholzová dodáva, že vláda "vytvára nové stimuly pre nelegálnu migráciu".



Spolkový úrad práce začiatkom mesiaca na základe výsledkov ročnej analýzy skonštatoval, že v 200 zo zhruba 1200 profesií zaznamenali v minulom roku nedostatok pracovníkov. V roku 2021 mali nedostatok zamestnancov v 148 profesiách. Na zoznam medziročne pribudli pozície, ako vodič autobusu, hotelový personál či robotník v kovovýrobe.



Nemecko má problém obsadiť pracovné pozície aj v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o deti, v stavebníctve a pri automobilových technológiách. Vyhľadávaní sú aj vodiči nákladných vozidiel, architekti, farmaceuti či odborníci na IT.