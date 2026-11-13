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Nemecký parlament schválil reformu tajných služieb
Organizácie na ochranu občianskych slobôd a ďalší kritici varovali, že reforma môže oslabiť ochranu súkromia a viesť k hromadnému sledovaniu a zberu súkromných údajov nevinných občanov.
Autor TASR
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Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecký parlament v piatok schválil rozsiahlu reformu spravodajských služieb, ktorou tajným službám udelil nové právomoci na vykonávanie operácií, ako sú sabotáže v zahraničí a kybernetické útoky proti nepriateľom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nemecko slúži ako operačný priestor pre terorizmus, extrémizmus a cudzie mocnosti,“ povedal poslancom minister vnútra Alexander Dobrindt, ktorý sa podieľal na príprave reforiem. Právomoci nemeckých spravodajských služieb sa doteraz obmedzovali najmä na zhromažďovanie a analýzu informácií, čo je čiastočne dedičstvom historickej skúsenosti krajiny s nacistickým gestapom a východonemeckou tajnou políciou Stasi, píše AFP.
Predstavitelia bezpečnostných zložiek a nemeckí lídri však argumentujú, že výkonnejšia a silnejšia zahraničná Spolková spravodajská služba (BND) je nevyhnutná na reakciu na rastúce hrozby zo strany nepriateľských zahraničných aktérov.
Najväčšie obavy vyvoláva Rusko. Šéf BND Martin Jaeger varoval, že Moskva vedie proti Nemecku „tieňovú vojnu“, pri ktorej využíva drony, špionáž, sabotáž, dezinformácie a ďalšie prostriedky.
Nové právomoci, ktoré v piatok schválili zákonodarcovia, umožnia BND potenciálne reagovať vlastnými sabotážnymi operáciami a kybernetickými útokmi. Zároveň sa výrazne rozšíria možnosti služby zachytávať a uchovávať dáta.
Cielené atentáty však zostávajú prísne zakázané, cituje AFP. Reforma rozšíri aj právomoci domácej spravodajskej služby - Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV). Jeho hlavnou úlohou je monitorovanie extrémistických skupín a hrozieb z územia Nemecka.
BfV, ktorá doteraz najmä zhromažďovala informácie a vydávala správy, sa podľa Dobrindta stane „skutočnou tajnou službou“. Jej operatívne právomoci v rámci štátu však zostanú výrazne obmedzenejšie než pôsobnosť BND v zahraničí.
Organizácie na ochranu občianskych slobôd a ďalší kritici varovali, že reforma môže oslabiť ochranu súkromia a viesť k hromadnému sledovaniu a zberu súkromných údajov nevinných občanov.
Veľkú kontroverziu vyvolalo najmä rozšírenie úloh domácej služby BfV. Opoziční poslanci z krajnej pravice aj krajnej ľavice vyjadrili obavy, že by sa mohla zmeniť na „tajnú políciu“.
Zástancovia reformy však tvrdia, že nad rozšírenými právomocami zostáva zachovaný prísny dohľad a že spravodajské služby v iných európskych demokraciách už disponujú podobnými alebo ešte širšími možnosťami.
„Nemecko slúži ako operačný priestor pre terorizmus, extrémizmus a cudzie mocnosti,“ povedal poslancom minister vnútra Alexander Dobrindt, ktorý sa podieľal na príprave reforiem. Právomoci nemeckých spravodajských služieb sa doteraz obmedzovali najmä na zhromažďovanie a analýzu informácií, čo je čiastočne dedičstvom historickej skúsenosti krajiny s nacistickým gestapom a východonemeckou tajnou políciou Stasi, píše AFP.
Predstavitelia bezpečnostných zložiek a nemeckí lídri však argumentujú, že výkonnejšia a silnejšia zahraničná Spolková spravodajská služba (BND) je nevyhnutná na reakciu na rastúce hrozby zo strany nepriateľských zahraničných aktérov.
Najväčšie obavy vyvoláva Rusko. Šéf BND Martin Jaeger varoval, že Moskva vedie proti Nemecku „tieňovú vojnu“, pri ktorej využíva drony, špionáž, sabotáž, dezinformácie a ďalšie prostriedky.
Nové právomoci, ktoré v piatok schválili zákonodarcovia, umožnia BND potenciálne reagovať vlastnými sabotážnymi operáciami a kybernetickými útokmi. Zároveň sa výrazne rozšíria možnosti služby zachytávať a uchovávať dáta.
Cielené atentáty však zostávajú prísne zakázané, cituje AFP. Reforma rozšíri aj právomoci domácej spravodajskej služby - Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV). Jeho hlavnou úlohou je monitorovanie extrémistických skupín a hrozieb z územia Nemecka.
BfV, ktorá doteraz najmä zhromažďovala informácie a vydávala správy, sa podľa Dobrindta stane „skutočnou tajnou službou“. Jej operatívne právomoci v rámci štátu však zostanú výrazne obmedzenejšie než pôsobnosť BND v zahraničí.
Organizácie na ochranu občianskych slobôd a ďalší kritici varovali, že reforma môže oslabiť ochranu súkromia a viesť k hromadnému sledovaniu a zberu súkromných údajov nevinných občanov.
Veľkú kontroverziu vyvolalo najmä rozšírenie úloh domácej služby BfV. Opoziční poslanci z krajnej pravice aj krajnej ľavice vyjadrili obavy, že by sa mohla zmeniť na „tajnú políciu“.
Zástancovia reformy však tvrdia, že nad rozšírenými právomocami zostáva zachovaný prísny dohľad a že spravodajské služby v iných európskych demokraciách už disponujú podobnými alebo ešte širšími možnosťami.