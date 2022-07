Nemecký parlament si bude pripomínať LGBT obete nacistov

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecký parlament si na budúci rok prvýkrát pripomenie pamiatku obetí nacistického režimu, ktoré boli prenasledované alebo zabité pre svoju sexuálnu či rodovú identitu. V piatok to oznámila predsedníčka Spolkového snemu (Bundestagu) Bärbel Basová, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Nemeckí poslanci 27. januára na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu postavia "do centra spomienkovej ceremónie" práve tieto obete, povedala Basová pre nemecký denník Tagesspiegel.



Nemecko si oficiálne pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu každý rok 27. januára od roku 1996 – organizuje vážnu ceremóniu v Spolkovom sneme, kde má prejav človek preživší holokaust. Spomienkové akcie sa však konajú po celej krajine.



"Žiaľ, už nežije nikto z obetí komunity LGBT, kto by mohol na tej ceremónii vystúpiť," uviedla Basová. Dodala, že predstavitelia parlamentu vedú diskusie o tomto podujatí s Federáciou lesieb a gejov v Nemecku (LSVD).



Aktivisti pracujú už roky na tom, aby si nemecký parlament oficiálne uctil obete nacistov, ktoré boli prenasledované za svoju pohlavnú či rodovú identitu.



Petícia na podporu tejto myšlienky, podpísaná organizáciami združujúcimi obete nacistov, vedcami a ďalšími predstaviteľmi občianskej spoločnosti, bola odovzdaná v roku 2018.



Hoci bývalý nemecký prezident Roman Herzog spomenul homosexuálov medzi obeťami nacistov už v Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu v januári 1996, "tieto obete ešte nemajú svoj vlastný pamätník", povedala členka rady LSVD Henny Engelsová.