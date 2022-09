Nemecký parlament si minútou ticha uctil Gorbačova

Berlín 7. septembra (TASR) - Nemecký parlament si v stredu minútou ticha pripomenul zosnulého bývalého prezidenta ZSSR Michaila Gorbačova. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Predsedníčka Spolkového snemu (Bundestagu) Bärbel Basová Gorbačova označila za "muža mieru", ktorý "zmenil svet k lepšiemu". "Umožnil, čo sa desaťročia zdalo byť neuskutočniteľné: nenásilné ukončenie studenej vojny a ukončenie rozdelenia našej krajiny a nášho kontinentu," povedala. "My, Nemci, vďačíme Michailovi Gorbačovovi sa veľa," dodala.



Gorbačov, ktorý bol v rokoch 1985 až 1991 posledným lídrom bývalého Sovietskeho zväzu, zomrel v utorok 30. septembra vo veku 91 rokov. Basová pripomenula jeho zásluhy na ukončení súperenia medzi znepriatelenými blokmi a budovaní vzájomnej dôvery bez jadrového zastrašovania. "Partnerstvo založené na dôvere" medzi Nemeckom a Ruskom v súčasnosti nie je možné, dodala so zármutkom.



"My, Nemci, Gorbačovovo odhodlanie k porozumeniu, mieru a partnerstvu, už dlho považujeme za základ našich vzťahov s Ruskom," povedala. Nemci preto podľa nej "prehliadajú či dokonca odmietajú pripustiť", že Rusko sa za vlády Vladimira Putina od Gorbačovových cieľov odvracia.