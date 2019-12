Nemecký parlament žiada úplný zákaz činnosti hnutia Hizballáh

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecký parlament schválil vo štvrtok rezolúciu, ktorá žiada celoštátny zákaz aktivít šiitského militantného hnutia Hizballáh a jeho zaradenie na zoznam teroristov Európskej únie, informovala agentúra AP.



Hovorca parlamentnej frakcie strán únie CDU/CSU Mathias Middelberg uviedol, že na rezolúcii sa dohodli únia, stredoľavo orientovaní sociálni demokrati (SPD) a opozičná Slobodná demokratická strana (FDP). SPD je koaličným partnerom CDU/CSU vo vláde. Ostatné politické strany zastúpené v Nemeckom parlamente sa zdržali hlasovania.



"Je neprijateľné, že Hizballáh vedie na Blízkom východe proti Izraelu teroristický boj, ktorý je financovaný okrem iného prostredníctvom zločineckých aktivít na celom svete," uviedol Middelberg vo vyhlásení. "Z pohľadu špeciálneho vzťahu Nemecka s Izraelom žiadame vládu, aby zakázala všetky aktivity hnutia Hizballáh v Nemecku," dodal.



Strana Ľavica (Die Linke) uviedla, že rezolúciu nemohla podporiť, pretože zaradenie Hizballáhu na teroristický zoznam EÚ by mohlo skomplikovať vzťahy s Libanonom. Zelení boli proti niektorým častiam rezolúcie.



Vojenské krídlo hnutia Hizballáh je od júla 2013 na zozname teroristických subjektov EÚ. Politické krídlo, ktoré má zástupcov v libanonskej vláde, na tomto zozname nie je.



Rozdeľovanie medzi politickým a vojenským krídlom sa podľa Middelberga musí skončiť a Hizballáh má byť na teroristický zoznam EÚ zaradený ako celok. "To by mohlo finančné prostriedky a aktíva Hizballáhu v Európe zmraziť vo väčšom rozsahu, ako doteraz," povedal.



Britská vláda v marci postavila mimo zákon politické krídlo libanonského militantného hnutia Hizballáh a neskôr tak urobili aj ďalšie krajiny vrátane Holandska, Spojených štátov a Kanady.



Nemecká rezolúcia prichádza v období, keď sa USA snažia vystupňovať tlak na Hizballáh a voči hnutiu i jeho spojencovi Iránu zaviedli sankcie. Americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grennell podľa AP nemeckú rezolúciu privítal.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas poukázal spojenie Hizballáhu s libanonskou vládou. "Politická realita v Libanone je zložitá, to nám však nemôže zabrániť, aby sme v Nemecku vyčerpali všetky zákonné možnosti zamerať sa na kriminálne a teroristické aktivity Hizballáhu," povedal.



Libanonský Hizballáh a Izrael viedli proti sebe v roku 2006 mesiac trvajúcu vojnu. Technicky sú stále vo vojnovom stave, hoci situácia medzi nimi je väčšinou pokojná.



Hizballáh, ktorý Izrael a Spojené štáty považujú za teroristickú organizáciu, patrí k hlavným politickým silám v Libanone a je kľúčovým podporovateľom vládneho režimu vo vojne v susednej Sýrii.