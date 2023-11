Nemecký policajný zásah kvôli agresívnemu ozbrojencovi trval 34 hodín

Berlín 12. novembra (TASR) - Po 34 hodinách sa v noci na nedeľu skončila veľká policajná akcia voči ozbrojenému mužovi, ktorý sa zabarikádoval vo svojom dome v okrese Havelland v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko. Podozrivého objavili krátko po polnoci bezpečnostné zložky v podkroví domu bez známok života, uviedla tamojšia polícia. Informovala o tom agentúra DPA.



Okolnosti úmrtia ozbrojeného muža neboli bezprostredne známe; vyšetruje sa, či bol zastrelený, alebo sám spáchal samovraždu.



Dráma pretrvávala ešte od piatkového popoludnia, keď "mimoriadne agresívny" muž viackrát vystrelil zo zbrane vo vnútri domu i smerom von, spresnila polícia. Bezpečnostné zložky sa celé hodiny snažili s ním skontaktovať; nakoniec sa im podarilo do domu vniknúť.



Konkrétne okolnosti incidentu ani motív páchateľa neboli bezprostredne jasné. Spočiatku sa však s ozbrojeným mužom v dome nachádzalo aj dieťa spoločne so svojou matkou, ako aj ďalší podozrivý muž. Ženu s dieťaťom sa polícii podarilo dostať do bezpečia v noci na sobotu.



Keď žena spolu s dieťaťom vyšli z domu, ozvalo sa niekoľko výstrelov, zranenia však neutrpel nikto, uviedla polícia. Ešte v piatok popoludní sa podarilo zadržať jedného z podozrivých mužov po tom, čo ozbrojený vyšiel z domu, kým druhý tam zostal zabarikádovaný až do noci na nedeľu.



Bezpečnostné zložky na pozemku i v dome zaistili viacero zbraní vrátane strelných zbraní, munície či ručného granátu, píše DPA.