Nemecký poslanec: Krajina po vojne zrejme nasadí vojakov na Ukrajine
Autor TASR
Berlín 20. augusta (TASR) - Vysokopostavený nemecký poslanec očakáva, že Berlín nasadí vojakov v rámci mierovej operácie na Ukrajine v prípade dosiahnutia trvalého prímeria s Ruskom. Predseda obranného výboru v Spolkovom sneme Thomas Röwekamp to uviedol v rozhovore zverejnenom v stredu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Röwekamp povedal, že Európania a Ukrajinci majú zlé skúsenosti so záväzkami Ruska, preto je potrebná účinná odstrašujúca sila. „Znamená to tiež, že nemeckí vojaci budú v budúcnosti, po uzavretí mierovej dohody (Ukrajiny) s Ruskom, zabezpečovať trvalé udržiavanie mieru,“ povedal Röwekamp pre televíziu WDR.
Ako príklady podpory zo strany nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) Röwekamp spomenul pomoc s logistikou, výcvikom ukrajinských vojakov a protivzdušnou obranou. „Bundeswehr disponuje celou škálou vojenských možností, ktoré môžu trvalo zabezpečiť mier na Ukrajine,“ povedal predseda výboru.
Pre Ukrajincov je otázka možných bezpečnostných záruk od spojencov kľúčová pri akejkoľvek mierovej dohode. „Ukrajine treba poskytnúť záväznú záruku vrátane vojenskej záruky, že v prípade obnoveného útoku Ruska sú Európania spolu s americkými vojakmi pripravení tento úder odraziť,“ povedal Röwekamp. „Napokon, nikto nechce vojnu a najbezpečnejším spôsobom, ako zabrániť ďalšej vojenskej konfrontácii, by bolo odradiť ruskú armádu od takejto vojny prostredníctvom prítomnosti vojakov,“ doplnil podľa DPA.
