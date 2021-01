Nemecký prezident: Bidenova inaugurácia je dobrým dňom pre demokraciu

Berlín 20. januára (TASR) - Dobrým dňom pre demokraciu nazval stredajšie inaugurovanie amerického prezidenta Joea Bidena nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Vyjadril sa tak vo videoposolstve, ktoré zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke, ako aj na sociálnych sieťach.



Pre Steinmeiera predstavuje uvedenie Bidena, ktorý nahradí Donalda Trumpa, do funkcie 46. prezidenta USA úľavu. "Veľmi mi odľahlo, že Joe Biden bude dnes inaugurovaný ako prezident (USA) a príde do Bieleho domu," uviedol v posolstve zverejnenom v stredu na internetovej stránke www.bundespräsident.de, ako aj na účtoch na Instagrame a Facebooku. "Viem, že tento pocit zdieľajú mnohí ľudia v Nemecku," dodal.



S nástupom novej administratívy vo Washingtone sa podľa nemeckého prezidenta spája nádej, že medzinárodné spoločenstvo bude v budúcnosti opäť užšie a lepšie spolupracovať a čeliť najväčším problémom dneška. Dodal, že názorové rozdiely obe krajiny nerozdelia, ale posilnia hľadanie spoločných riešení.



"Tešíme sa, že Spojené štáty budú v budúcnosti znova stáť na našej strane ako nenahraditeľný partner v mnohých otázkach: v spoločnom a solidárnom boji proti pandémii COVID-19, v globálnej ochrane klímy, v otázkach bezpečnosti vrátane kontroly zbraní a odzbrojovania, ako aj čo sa týka mnohých naliehavých konfliktoch vo svete," uviedol.



Napriek všetkej radosti, ktorá inauguračný deň sprevádza, nie je možné podľa Steinmeiera zabudnúť na to, že "populizmus zlákal aj najsilnejšiu demokraciu sveta". "Musíme rozhodne konať proti polarizácii, chrániť a posilňovať verejný priestor našich demokracií a tvoriť politiku na základe rozumu a faktov," vyzval.



Joeovi Bidenovi a viceprezidentke Kamale Harrisovej zaprial prezidenta Nemecka veľa šťastia pri zvládaní "veľkých a náročných úloh" a vyjadril vieru, že ich čoskoro bude môcť privítať v Nemecku.