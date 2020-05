Nemecký prezident: Deň oslobodenia je dňom vďačnosti

Berlín 8. mája (TASR) - Ôsmy máj 1945 bol aj pre Nemecko, ktoré v druhej svetovej vojne utrpelo porážku, dňom oslobodenia. Uviedol to počas svojho piatkového prejavu pri berlínskom pamätníku vojen a násilných režimov Neue Wache pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Prezident si uctil obete národného socializmu a zároveň varoval pred šíriacou sa nenávisťou v spoločnosti a vyzval na odpor voči novému nacionalizmu. Informovala o tom agentúra AFP, ako aj viaceré nemecké médiá.



Steinmeier uviedol, že 8. máj 1945 bol "dňom oslobodenia". "My Nemci smieme dnes povedať: Deň oslobodenia je dňom vďačnosti," vyhlásil prezident, ktorého citoval denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Nemeckou je silnou, pevnou demkraciou v srdci mierovej a zjednotenej Európy," povedal. "Ôsmy máj nebol koncom oslobodenia - sloboda a demokracia je pretrvávajúcou povinnosťou, našou povinnosťou," zdôraznil.



Steinmeier vo svojom príhovore pripomenul slávny prejav bývalého prezidenta Richarda von Weizsäckera z roku 1985, ktorý ako prvý vyzval Nemcov, aby si na 8. máj nespomínali ako na deň porážky, ale ako na deň oslobodenia spod nacistickej tyranie.



Počas druhej svetovej vojny boli Nemci skutočne sami - vojensky porazení, politicky a hospodársky na dne, morálne zničení, pripomenul Steinmeier. "Znepriatelili sme si celý svet," povedal s tým, že dnes je už situácia odlišná.



Prezident Nemecka upozornil na to, že spomínanie na udalosti z minulosti nemá nikdy koniec. "Neexistuje nijaké oslobodenie sa od našich dejín. Nemci sa podľa jeho slov môžu na svoju krajinu spoľahnúť. Steinmeier preto vyzval na "osvietený, demokratický patriotizmus". "Túto krajinu je možné milovať len so zlomeným srdcom," povedal s tým, že nemecký patriotizmus nie je možný bez prasklín a bez pohľadu na svetlé i na tienisté stránky.



V súčasnosti sa musia Nemci od pokusu o nový nacionalizmus, fascináciu autoritárstvom, nedôverou a nepriateľstvom medzi jednotlivými národmi oslobodiť sami. Oslobodiť sa je potrebné aj od "nenávisti a prenasledovania, xenofóbie a od opovrhovania demokraciou - pretože tie nepredstavujú nič iné než starých zlých duchov v novom šate". V tejto súvislosti pripomenul Steinmeier aj krajne pravicové, rasistické a antisemitské útoky v mestách Hanau, Halle a Kassel.



Svet sa musí podľa jeho slov poučiť z minulosti a spolupracovať aj preto, aby porazil nový koronavírus. "Ak nebudeme držať Európu pokope - vrátane počas a po tejto pandémii (COVID-19) - potom nie sme (odkazu) 8. mája hodní," povedal. "Chceme viac a nie menej spolupráce na svete a to aj v rámci boja proti pandémii," dodal. Ak zlyhá Európa, zlyhá aj heslo "Nikdy viac", ktoré si Nemci sľúbili po druhej svetovej vojne. Pre Nemcov tento prísľub znamená predovšetkým "Nikdy viac sami", poznamenal.



Na ceremónii, počas ktorej položili vence k pamätníku Neue Wache, sa zúčastnili okrem Steinmeiera aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, predseda Spolkového snemu Wolfgang Schäuble, predseda Spolkovej rady a premiér Brandenburska Dietmar Woidke či predseda Ústavného súdu Andreas Voßkuhle.



Pôvodne sa rozsiahle oslavy mali konať pred budovou parlamentu a malo sa na nich zúčastniť množstvo hostí, no pre pandémiu koronavírusu sa museli konať len v úzkom kruhu.