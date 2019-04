Nemecký prezident dúfa, že Británia vystúpi z EÚ pred 23. májom

Lídri 27 členských krajín Únie v stredu rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra.

Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier ocenil Európsku úniu za jej rozhodnutie odložiť konečný termín brexitu. Zároveň však dúfa, že Spojené kráľovstvo vystúpi z eurobloku ešte pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (EP) 23. mája. Steinmeier to uviedol pre sobotňajšie vydanie novín Süddeutsche Zeitung, píše agentúra DPA.



Najdôležitejšie podľa neho bolo "urobiť všetko preto, aby sme obmedzili negatívne dôsledky", povedal pre nemecký denník. "Toto utrpenie nemôže byť donekonečna."



"Je to dôvodom, prečo by bolo najlepšie, aby britský parlament rýchlo dosiahol konštruktívnu väčšinu pre zmluvu o odstúpení - to znamená pred voľbami koncom mája," pokračoval nemecký prezident.



Steinmeier pripustil, že hádanie sa okolo brexitu sa čoraz ťažšie chápe a vysvetľuje. "Musí byť jasné, že brexit je hlboká rana s obrovskými následkami - pre Britániu, ale aj pre európsku dvadsaťsedmičku," zdôraznil.



Lídri 27 členských krajín Únie v stredu rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom. Britskí poslanci však už túto dohodu trikrát odmietli.



Ak bude Británia 23. mája, keď začnú voľby do Európskeho parlamentu (EP), ešte stále členom EÚ, bude musieť tieto voľby taktiež usporiadať. Ak by tieto voľby nerealizovali, Briti vystúpia z EÚ automaticky 1. júna 2019 bez dohody.