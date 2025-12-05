< sekcia Zahraničie
Nemecký prezident ocenil vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
Nemecký prezident pricestoval do Spojeného kráľovstva spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou v stredu a v krajine zostane tri dni.
Autor TASR
Londýn 5. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo štvrtok vyzdvihol zlepšujúce sa vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou, ktoré boli od roku 2016 poznačené Brexitom. Počas svojej prebiehajúcej návštevy Spojeného kráľovstva zároveň vyzval na boj za posilnenie globálnej konkurencieschopnosti celej Európy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„V budúcnosti môžeme my Európania byť silní len vtedy, ak prehodnotíme svoju úlohu a nájdeme nové sebavedomie,“ vyhlásil Steinmeier na slávnostnom bankete v Londýne.
Vo svojom prejave ocenil európsky „kapitál, talent, infraštruktúru... a právnu istotu“ a celý kontinent vyzval, aby si znovu začal viac veriť.
Nemecký prezident pricestoval do Spojeného kráľovstva spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou v stredu a v krajine zostane tri dni. Ide o prvú cestu nemeckého prezidenta do Británie za posledných 27 rokov.
Steinmeier skôr vo štvrtok navštívil aj britský parlament. V prejave v kráľovskej galérii pripomenul, že po Brexite boli síce ľudia „sklamaní a niekedy nedokázali pochopiť toto rozhodnutie“, no obe strany sa rozhodli „neostať uväznené v týchto pocitoch“.
AFP vysvetľuje, že nemecký prezident zastával v čase referenda o Brexite v roku 2016 post ministra zahraničných vecí a bol hlasným kritikom rozhodnutia Londýna opustiť EÚ.
Steinmeier vo štvrtok tiež ocenil júlovú dohodu medzi Nemeckom a Britániou o užšej spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj májový summit EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorého cieľom bolo znížiť obchodné bariéry.
