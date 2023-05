Nemecký prezident podporuje zníženie volebného veku na 16 rokov

Berlín 17. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa zapojil do diskusie o znížení volebného veku zo súčasných 18 na 16 rokov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Steinmeier pre stredajšie vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že bol v tomto smere dlhodobo skeptický. "Myslím si, že v súčasnej situácii to nevidím ako nevyhnutné, ale ako vhodné zamyslieť sa nad tým, či môžeme kompenzovať váhu mladších ľudí znížením volebného veku na 16 rokov aj v spolkových voľbách," povedal. Dodal, že bol v tomto smere dlho skeptický, ale s meniacou sa demografiou vzrástol počet starších ľudí a tvoria čoraz väčší podiel voličov.



Vláda SPD, Zelení a FDP sa pri rokovaní o vytvorení koalície dohodla na znížení volebného veku pre voľby do Európskeho parlamentu a Spolkového snemu z 18 na 16 rokov. V Spolkovom sneme však nemá dostatok hlasov na presadenie tohto zámeru a zmenu ústavy.



Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung sa prezidenta pýtal aj na jeho názor na predĺženie volebného obdobia zo štyroch rokov na päť. Steinmeier odpovedal: "Ako veľký prínos vidím to, že Spolkovému snemu poskytne viac času na legislatívnu prácu."



Zároveň sa posťažoval, že mnoho ľudí na Západe "možno až príliš" považuje demokraciu za niečo samozrejmé. "Po takmer 75 rokoch platnosti ústavy sa to už nechápe ako vec spoločného úsilia," povedal Steinmeier. Demokracia žije len vtedy, keď sú ľudia ochotní sa do nej zapojiť, dodal.



"Je tu medzera: očakávania politiky sa zvyšujú, ale ochota angažovať sa na miestnej úrovni klesá," povedal prezident s tým, že to ľudí vzďaľuje od demokratických inštitúcií.