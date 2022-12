Steinmeier požiadal Si Ťin-pchinga o pomoc ukončiť vojnu na Ukrajine

Berlín 20. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier naliehal v utorok počas telefonátu na čínskeho líra Si Ťin-pchinga, aby použil svoj vplyv na Rusko a pomohol zastaviť vojnu na Ukrajine. Oznámila to kancelária nemeckého prezidenta, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prezident poukázal na spoločný záujem Číny a Európy týkajúci sa ukončenia vojny (na Ukrajine), ako aj rešpektovania ukrajinskej suverenity a požadovaného stiahnutia sa ruských vojsk... Požiadal Si Ťin-pchinga, aby použil svoj vplyv na Rusko a (ruského prezidenta Vladimira) Putina a skončil to," uvádza vo vyhlásení kancelária nemeckého prezidenta.



Čína odmieta kritizovať na pôde OSN inváziu Ruska na Ukrajinu, odsudzuje sankcie Západu voči Moskve a obviňuje Washington a NATO z toho, že to ony vyprovokovali ruského prezidenta Vladimira Putina konať tak, ako koná.



Niekoľko týždňov pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu deklaroval Peking "neobmedzené" priateľstvo s Ruskom. Čína tiež zostáva hlavným odberateľom ruskej ropy a plynu, ktoré nakupuje s výraznou zľavou.