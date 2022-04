Nemecký prezident pricestoval do Varšavy, kde sa stretne s Dudom

Varšava 12. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier dorazil v utorok na jednodňovú návštevu Varšavy, kde sa stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Témou rokovaní Steinmeiera s Dudom bude predovšetkým ruská invázia na Ukrajinu, pre ktorú ponúkajú mnohé štáty, predovšetkým Poľsko, Ukrajine pomoc.



Nemecký prezident si má vo Varšave tiež uctiť to, ako Poľsko prijalo ukrajinských utečencov. Najviac ich totiž uteká práve do Poľska, kam z Ukrajiny od začiatku ruskej vojenskej invázie prišlo už takmer 2,7 milióna ľudí. Steinmeier plánuje okrem toho tiež navštíviť centrum dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s koordináciou humanitárnej pomoci.



Kancelária nemeckého prezidenta pred cestou uviedla, že cieľom návštevy Steinmeiera vo Varšave je ukázať, že Nemecko a Poľsko podporujú Ukrajinu. Táto návšteva má demonštrovať spoločnú podporu slobody, demokracie a právneho štátu.



Steinmeiera na ceste do Varšavy sprevádza aj jeho manželka Elke Büdenbenderová. Nemecký prezident s manželkou pritom pôvodne plánovali Varšavu navštíviť ešte koncom marca, svoju cestu však museli posunúť po tom, ako sa Büdenbenderová nakazila koronavírusom.