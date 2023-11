Nemecký prezident pricestoval na dvojdňovú návštevu Izraela

Tel Aviv 26. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier pricestoval v nedeľu popoludní do Tel Avivu. Na dvojdňovú návštevu Izraela ho pozval izraelský prezident Isaac Herzog, s ktorým by sa mal stretnúť už v nedeľu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Steinmeiera na ceste sprevádza predsedníčka dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag) Bärbel Basová. Návšteva je považovaná za prejav solidarity Berlína s Izraelom, ktorý 7. októbra napadlo palestínske militantné hnutie Hamas, pričom zabilo približne 1200 ľudí a ďalších 240 unieslo ako rukojemníkov do Pásma Gazy.



Steinmeier a jeho manželka Elke Büdenbenderová, ktorá s ním do Izraela taktiež pricestovala, sú blízkymi priateľmi Herzoga a jeho manželky. Nemecký prezident plánuje v ďalších dňoch navštíviť aj Omán a Katar.



Steinmeier zdôraznil v sobotu právo Izraela na sebaobranu proti Hamasu. Vyzval však aj na dodržiavanie humanitárnych pravidiel. Zároveň označil za potrebné prijať všetky opatrenia, ktoré pomôžu dostať civilistov preč z palebnej línie a dodal, že je nutné zabezpečiť základné potreby obyvateľstva.



"To žiada medzinárodné humanitárne právo a to očakávame aj my Nemci," povedal vo videozázname. Zároveň sa vyslovil za dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré by podľa jeho slov umožnilo obom národom žiť vedľa seba v mieri. Kritizoval pritom, že príležitosť na takéto riešenie bola v minulosti premárnená, podľa jeho názoru v dôsledku rozširovania izraelských osád v Predjordánsku.