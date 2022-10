Nemecký prezident prisľúbil v Kyjeve ďalšiu vojenskú a finančnú pomoc

Kyjev 25. októbra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa v utorok počas neočakávanej návštevy Kyjeva zaviazal k ďalšej podpore Ukrajiny, predovšetkým v oblasti protivzdušnej obrany. Ide o jeho prvú cestu na Ukrajinu od vpádu Ruska 24. februára. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Steinmeier pôvodne plánoval navštíviť Ukrajinu už v apríli, ale Kyjev ho odmietol prijať, pretože ho znepokojovalo prezidentovo dovtedajšie zbližovanie sa s Ruskom. Kyjev a Berlín neskôr tieto nezhody vyriešili.



"Môj odkaz Ukrajincom je: Nielenže stojíme na vašej strane, ale budeme ďalej Ukrajinu podporovať ekonomicky, politicky a aj vojensky," povedal Steinmeier novinárom pri príchode vlakom do Kyjeva.



"To, na čom teraz záleží, je, že pomáhame čo najviac chrániť Ukrajincov pred leteckými útokmi," dodal. Podľa neho sa Nemecko v posledných mesiacoch stalo jedným z najväčších dodávateľov protivzdušnej obrany na Ukrajinu.



Nemecký prezident, ktorého funkcia je prevažne reprezentatívna, odsúdil "brutálnu útočnú vojnu Ruska" proti Ukrajine. Povedal, že sa teší na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Steinmeier vyhlásil, že okrem vojenskej podpory sa bude jeho cesta zameriavať na pomoc pri oprave zničenej infraštruktúry, ako sú energetická sieť, vodovodné potrubia a vykurovacie systémy. Opravu treba podľa neho stihnúť čo najrýchlejšie, ešte do príchodu zimy.



Sociálny demokrat a bývalý minister zahraničných vecí Steinmeier vyjadril ľútosť nad tým, že v minulosti podporoval plynovod Nord Stream 2. Tento projekt mal zdvojnásobiť dodávky ruského zemného plynu do Nemecka, ale po invázii Ruska na Ukrajinu bol zrušený.



Vyzdvihol krídlo nemeckej sociálnodemokratickej strany, ktoré dlhodobo protestovalo proti prehlbovaniu ekonomických vzťahom s Ruskom v snahe zakotviť ho v západne orientovanom svetovom systéme.



Steinmeierova cesta do Kyjeva sa koná zároveň s berlínskou konferenciou o obnove Ukrajiny, ktorá má byť akýmsi "Marshallovým plánom" pre jej prestavbu. Túto náročnú úlohu tak organizátori prirovnali k americkému financovaniu rekonštrukcie Európy po druhej svetovej vojne.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhal, ktorý je tiež prítomný na konferencii, v pondelok odhadol sumu na obnovu svojej vlasti na takmer 750 miliárd dolárov.