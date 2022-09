Nemecký prezident sa ospravedlnil za zlyhania pri masakri v Mníchove

Mníchov 5. septembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v pondelok ospravedlnil za viaceré zlyhania svojej krajiny v súvislosti s útokom palestínskych ozbrojencov na izraelskú výpravu na olympijských hrách v Mníchove v roku 1972.



Ako informovala agentúra AP, Steinmeier to uviedol v prejave v rámci smútočného obradu na leteckej základni Fürstenfeldbruck pri Mníchove, ktorá bola pred 50 rokmi dejiskom nevydareného pokusu o záchranu rukojemníkov. Zahynulo pri ňom deväť izraelských športovcov, jeden západonemecký policajt a päť útočníkov.



Tento obrad - aj za účasti izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga - sa konal len niekoľko dní po tom, ako sa dohodou ukončil dlhý spor o odškodnenie obetí a pozostalých.



Steinmeier vo svojom príhovore vyhlásil, že Nemecko musí niesť určitú zodpovednosť za útok spred polstoročia. Obrátil sa pritom na príbuzných obetí a ako hlava štátu a v mene Spolkovej republiky Nemecko ich požiadal o odpustenie za nedostatočnú ochranu izraelských športovcov v čase olympijských hier v Mníchove a za nedostatočné objasnenie situácie po tragédii.



Vo svojom prejave nemecký prezident konštatoval, že nemeckí policajti "katastrofálne zlyhali" pri ochrane izraelských športovcov a pri ich záchrane po tom, ako ich palestínske komando zajalo ako rukojemníkov.



V rámci spomínanej dohody Nemecko súhlasilo, že uzná pochybenia svojich vtedajších orgánov a umožní nemeckým a izraelským historikom preskúmať udalosti súvisiace s útokom.



Vyrovnanie zahŕňa aj už uskutočnené platby. Bezprostredne po útoku Nemecko podľa svojho ministerstva vnútra vyplatilo príbuzným obetí približne 4,19 milióna mariek (približne dva milióny eur). V roku 2002 dostali pozostalí príbuzní ďalšie tri milióny eur, informovala nemecká tlačová agentúra DPA.



Steinmeier vo svojom prejave poznamenal, že za vraždy sú priamo zodpovední palestínski militanti a ich líbyjskí pomáhači. Podľa neho je trpkým faktom to, že od politických predstaviteľov týchto krajín "dnes nezaznie žiadne slovo súcitu, žiadne slovo ľútosti".



Agentúra AP pripomenula nedávne vyjadrenie palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása. Na otázku, či sa Izraelu ospravedlní za útok palestínskych teroristov v Mníchove, Abbás odpovedal, že "Izrael od roku 1947 do dnešného dňa vykonal 50 masakrov na 50 palestínskych lokalitách" a tieto útoky označil za "50 holokaustov".



Útok, ktorý sa odohral 5. septembra 1972 počas olympiády v Mníchove, spáchalo osem členov palestínskej teroristickej organizácie Čierny september. Celkovo pri ňom prišlo o život 11 izraelských športovcov - dvaja priamo v olympijskej dedine a zvyšní deviati počas prestrelky s políciou na letisku Fürstenfeldbruck, odkiaľ ich Palestínčania chceli vyviezť z Nemecka.



Na tomto letisku sa mala odohrať operácia na vyslobodenie rukojemníkov: keď však ostreľovači spustili paľbu, útočníci hodili do jedného z vrtuľníkov s rukojemníkmi granát, ktorý vybuchol, a zastrelili rukojemníkov v druhom vrtuľníku.



Únoscovia požadovali výmenou za rukojemníkov prepustenie viac ako 200 Palestínčanov zadržiavaných Izraelom a slobodu pre dvoch nemeckých ľavicových extrémistov väznených v západonemeckých väzniciach. Žiadali aj lietadlo a bezpečný odchod do Káhiry.