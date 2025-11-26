< sekcia Zahraničie
Nemecký prezident si pozrel Picassovu Guernicu
Picassovo dielo zachytáva hrôzy bombardovania civilných cieľov zo strany Légie Kondor – vojnovej jednotky nemeckej Luftwaffe.
Autor TASR
Madrid 26. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier si v stredu v Madride prezrel protivojnový obraz Guernica od Pabla Picassa. V piatok sa Steinmeier stane vôbec prvým nemeckým prezidentom, ktorý navštívi toto baskické mesto zničené nacistickými bombardérmi v roku 1937, informovala agentúra AFP.
Picassovo dielo zachytáva hrôzy bombardovania civilných cieľov zo strany Légie Kondor – vojnovej jednotky nemeckej Luftwaffe, ktorú Adolf Hitler poslal do Španielska na pomoc povstalcom generála Franciska Franca bojujúcim v občianskej vojne. Frankistom poskytovalo pomoc aj fašistické Taliansko, doplnila AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý do madridského Múzea kráľovnej Sofie zavítal minulý týždeň, prirovnal masaker v Guernice, kde zahynuli stovky ľudí, k utrpeniu Ukrajincov spôsobenému ruskou inváziou.
Steinmeier zavíta do baskického mesta Guernica v piatok spolu so španielskym kráľom Filipom VI. a vzdá tam hold obetiam náletu z 26. apríla 1937.
Jeho návšteva sa koná takmer 30 rokov po tom, čo bývalý nemecký prezident Roman Herzog uznal „zapojenie“ svojej krajiny do občianskej vojny v Španielsku a vyzval na „zmierenie“.
AFP dodala, že pred prehliadkou Picassovho obrazu Steinmeier predniesol prejav k poslancom španielskeho parlamentu, v ktorom upozornil, že „extrémistické a populistické hnutia získavajú v našich spoločnostiach na sile“ a útočia na „piliere, na ktorých stoja liberálne demokracie“.
AFP doplnila, že Španielsko si 20. novembra pripomenulo 50. výročie Francovej smrti a koniec jeho 36 rokov trvajúcej diktatúry.
Picassovo dielo zachytáva hrôzy bombardovania civilných cieľov zo strany Légie Kondor – vojnovej jednotky nemeckej Luftwaffe, ktorú Adolf Hitler poslal do Španielska na pomoc povstalcom generála Franciska Franca bojujúcim v občianskej vojne. Frankistom poskytovalo pomoc aj fašistické Taliansko, doplnila AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý do madridského Múzea kráľovnej Sofie zavítal minulý týždeň, prirovnal masaker v Guernice, kde zahynuli stovky ľudí, k utrpeniu Ukrajincov spôsobenému ruskou inváziou.
Steinmeier zavíta do baskického mesta Guernica v piatok spolu so španielskym kráľom Filipom VI. a vzdá tam hold obetiam náletu z 26. apríla 1937.
Jeho návšteva sa koná takmer 30 rokov po tom, čo bývalý nemecký prezident Roman Herzog uznal „zapojenie“ svojej krajiny do občianskej vojny v Španielsku a vyzval na „zmierenie“.
AFP dodala, že pred prehliadkou Picassovho obrazu Steinmeier predniesol prejav k poslancom španielskeho parlamentu, v ktorom upozornil, že „extrémistické a populistické hnutia získavajú v našich spoločnostiach na sile“ a útočia na „piliere, na ktorých stoja liberálne demokracie“.
AFP doplnila, že Španielsko si 20. novembra pripomenulo 50. výročie Francovej smrti a koniec jeho 36 rokov trvajúcej diktatúry.