Nemecký prezident sľúbil podporu Rumunsku v úsilí o vstup do schengenu

Bukurešť 24. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sľúbil Rumunsku podporu v snahe o členstvo v schengenskej zóne, kde platí bezvízové cestovanie a pohyb bez pohraničných kontrol. V stredu o tom informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



"Už dlho máme názor, že Rumunsko patrí do schengenského priestoru," povedal v stredu Steinmeier v Bukurešti po rozhovoroch s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom.



Nemecko sa bude podľa Steinmeiera ďalej pokúšať presvedčiť členov schengenskej zóny, ktorí bránia prijatiu Rumunska medzi seba.



Rumunsko je členom EÚ a NATO, ale ostatní členovia mu nepovolili vstup do schengenskej zóny.



Iohannis sa Steinmeierovi poďakoval za to, že Nemecko "silno a aktívne podporuje" vstup Rumunska do schengenu, čo si vyžaduje jednohlasný súhlas v Európskej rade. Tvoria ju hlavy štátov a predsedov vlád členských krajín Európskej únie, predseda Európskej rady a predseda Európskej komisie.



Rumunsko dúfalo, že sa k schengenu pripojí tento rok, ale tento krok zablokovalo Holandsko a Rakúsko. Rakúska vláda oznámila svoj nesúhlas vlani na jeseň, pretože vstup Rumunska do schengenskej zóny by zvýšil ilegálnu migráciu.