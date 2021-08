Nemecký prezident Steinmeier navštívi koncom augusta Česko

Berlín/Praha 12. augusta (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier navštívi v dňoch 25.-27. augusta Českú republiku. Návšteva bude zameraná na rozvoj nemecko-českých susedských vzťahov, uvádza sa na webstránke www.bundespraesident.de.



Celú cestu absolvuje prezident vlakom spolu so svojou manželkou Elke Büdenbenderovou. Na trase z Berlína do Prahy sa prezident vo vlaku stretne s ľuďmi, ktorí nemecko-české spolužitie zažívajú v každodennom živote, ako napríklad pendleri.



V hlavnom meste ČR má Steinmeier na programe rozhovory s českým prezidentom Milošom Zemanom, premiérom Andrejom Babišom, predsedom Senátu Milošom Vystrčilom a predsedom Poslaneckej snemovne Radkom Vondráčkom.



Nemecký prezident sa v ČR stretne aj so zástupcami nemeckých firiem a navštívi aj nemecko-české výskumné a inovačné centrum pre pokročilú priemyselnú výrobu (RICAIP) v Prahe. Okrem Prahy Steinmeier pricestuje i do mesta Ústí nad Labem ležiaceho neďaleko hraníc s Nemeckom.



Nemecko a Česko sú úzko prepojené v politickej, hospodárskej i kultúrnej oblasti, uvádza sa na oficiálnej internetovej stránke nemeckej prezidentskej kancelárie. Berlín a Prahu zároveň spája mimoriadne dôležité ekonomické, vedecké a obchodné partnerstvo.