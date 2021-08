Nemecký prezident Steinmeier pricestoval na návštevu Prahy vlakom

Praha 25. augusta (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu popoludní pricestoval na oficiálnu návštevu Českej republiky. Ako dopravný prostriedok si namiesto lietadla vybral vlak. Informoval o tom portál spravodajskej televízie ČT24.



Nemecký spolkový prezident pricestoval na pražské hlavné nádražie krátko po 15.30 h. Ešte pred odchodom z Berlína prirovnal svoju návštevu Česka k "ceste do minulosti". Vzťahy Čechov a Nemcov neboli podľa neho vždy najlepšie. Teraz je však Steinmeier presvedčený, že susedské vzťahy a partnerstvo stoja na pevných základoch.



Cesta po železnici má podľa televízie ČT24 svoju symboliku. Aj nemecké médiá považujú za mimoriadne, že Steinmeier do Česka prišiel vlakom. Tento dopravný prostriedok využil na cestu do zahraničia po prvý raz. Prezidentská kancelária to označila za ukážku blízkosti Berlína a Prahy a zároveň poukázala na výhody otvorených hraníc. Steinmeiera vo vlaku sprevádzal český veľvyslanec v Nemecku Tomáš Kafka.



Prezident ČR Miloš Zeman privíta nemeckého partnera na Pražskom hrade s vojenskými poctami. Vo štvrtok sa Steinmeier stretne s predsedami oboch komôr Parlamentu ČR. Rokovanie s premiérom Andrejom Babišom je na programe v piatok.



Frank-Walter Steinmeier bol v rokoch 2005 - 2009 ministrom zahraničných vecí v kabinete Angely Merkelovej. V decembri 2013 sa na tento post opäť vrátil. Od 19. marca 2017 je spolkovým prezidentom. Tento rok v máji oznámil, že sa bude uchádzať o ďalšie funkčné obdobie. Steinmeier dlhodobo patrí medzi najobľúbenejších nemeckých politikov.