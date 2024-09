Nemecký prezident Steinmeier pricestoval na trojdňovú návštevu Egypta

Káhira 11. septembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier začal v utorok trojdňovú návštevu Egypta, počas ktorej si uctí desaťročia úzkeho partnerstva s touto severoafrickou krajinou a jej úlohu sprostredkovateľa v blízkovýchodných konfliktoch. Ide o prvú cestu nemeckej hlavy štátu do Egypta za uplynulých 25 rokov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Steinmeier sa v stredu v Káhire stretne s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Okrem bilaterálnych vzťahov bude pravdepodobne témou ich rokovaní aj situácia v Izraeli.



Egypt je spolu s Katarom najdôležitejším sprostredkovateľom v regióne, pokiaľ ide o prímerie vo vojne v Pásme Gazy a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskou militantnou skupinou Hamas, hoci rokovania sú momentálne na mŕtvom bode.



Steinmeier chce počas rozhovorov vysvetliť aj postoj Nemecka ku konfliktu v Pásme Gazy. To, že sa nemecká vláda tak jasne postavila na stranu Izraela, však stálo Nemecko dôveru a sympatie v tomto prevažne moslimskom regióne, konštatuje DPA.



Steinmeiera sprevádza i obchodná delegácia; Nemecko je najvýznamnejším obchodným partnerom Egypta v Európe. V krajine pôsobí viac ako 250 nemeckých spoločností. Nemci tvoria aj najväčšiu skupinu zahraničných turistov v Egypte.



Organizácia Amnesty International (AI) upozorňuje na závažné porušovanie ľudských práv v Egypte. Kritici vlády sú potláčaní a občianska spoločnosť je prenasledovaná. Sloboda prejavu, združovania sa a zhromažďovania sa je prísne obmedzená a dochádza k mučeniam, nespravodlivým súdnym procesom a trestom smrti.



Na začiatku svojej návštevy sa Steinmeier preto plánuje stretnúť aj so zástupcami občianskej spoločnosti a nemeckých politických nadácií pôsobiacich v krajine.