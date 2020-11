Nemecký prezident Steinmeier: V Lipsku sa prekročili hranice

Berlín 10. novembra (TASR) – Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok ostro kritizoval demonštrantov, ktorí sa zišli počas uplynulého víkendu v Lipsku, aby protestovali proti vládnym opatreniam prijatým v súvislosti s bojom proti šíreniu nového koronavírusu.



Právo na demonštrácie je veľká výsada, pripomenul spolkový prezident v Berlíne na úvod rozhovoru s pacientmi, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. V tejto súvislosti však zdôraznil: "Bezohľadnosť nie je právo na slobodu. Chcem to aktuálne zdôrazniť práve so zreteľom na najnovšie demonštrácie v Lipsku, kde niekoľko desiatok tisíc ľudí zneužilo situáciu, vysmievali sa nariadeniam - ani nedodržiavali odstup, ani nemali ochranné rúška. Podľa mňa sa tam celkom jednoznačne prekročili hranice."



Nemecký prezident priznal, že opatrenia proti koronavírusu "zanechajú jazvy", uviedla agentúra DPA. Ide o osamelosť, obavu o pracovné miesta a strach z budúcnosti. Politici musia zobrať tieto starosti vážne, vyhlásil Frank-Walter Steinmeier a vzápätí dodal, že aj tak robia, čo ukazujú najnovšie závery, ktoré prijala nemecká vláda spolu so spolkovými krajinami.



Podľa spolkového prezidenta sú pred nami ťažké týždne. "Práve sa začína dlhá a tuhá zima. Vírus opäť zasiahol našu krajinu a Európu s obrovskou silou. Všetci musíme zase žiť s bolestnými obmedzeniami, preukázať disciplínu a byť trpezliví," povedal Frank-Walter Steinmeier aj vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky.