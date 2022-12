Nemecký prezident Steinmeier vyzdvihol proeurópsky postoj Albánska

Tirana/Berlín 1. decembra (TASR) — Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzdvihol proeurópsky postoj Albánska a vyzval jeho predstaviteľov, aby pred vstupom do Európskej únie pokračovali v zavádzaní reforiem. Povedal to vo štvrtok na oficiálnej návšteve Albánska, počas ktorej rokoval o členstve v EÚ a situácii na západnom Balkáne. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Pokračujte, prosím, v doterajšom boji proti všetkým prekážkam, korupcii a organizovanému zločinu a pokračujte v reforme súdnictva. Vláda a opozícia by mali spolupracovať na dosiahnutí spoločného cieľa — členstva v EÚ," uviedol nemecký prezident v príhovore v albánskom parlamente. Dodal, že "to stojí za to".



Albánsko spolu so susedným Severným Macedónskom sú kandidátskymi krajinami EÚ. S Úniou začali o členstve rokovať v júli, pričom sa očakáva, že táto fáza môže trvať i niekoľko rokov.



Podľa Steinmeiera je najlepšou cestou k rýchlejšej integrácii do eurobloku regionálna spolupráca.



Agentúra AP pripomína, že v novembri predstavitelia šiestich krajín západného Balkánu (Srbska, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Severného Macedónska a Albánska) podpísali v rámci takzvaného berlínskeho procesu dohodu o uľahčení cestovania v regióne a vzájomnom uznávaní akademických titulov.



"Vaše srdcia bijú pre Európu. Žijete európskym spôsobom života a my vám pomôžeme prekonať prekážky na ceste do EÚ," povedal nemecký prezident v albánskom parlamente.



Nemecko je hlavným podporovateľom postkomunistického Albánska a je zároveň jeho štvrtým najväčším obchodným partnerom. V Nemecku žije približne 70.000 Albáncov.