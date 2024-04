Nemecký prezident Steinmeier vyzýva na ochranu miestnych starostov

Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo štvrtok vyzval na lepšiu ochranu volených predstaviteľov samosprávy v malých mestách. Upozornil, že mnohí z nich sa sťažujú na rastúce nepriateľstvo či dokonca fyzické útoky. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Demokracia sa začína na miestnej úrovni. Demokracia je tam však aj ohrozená, preto ju musíme brániť aj lokálne," povedal Steinmeier počas diskusie so starostami miest v Berlíne.



Ľudia, ktorí vyznávajú demokratické hodnoty, by nemali len pokrčiť plecami, keď sa miestni starostovia a mestskí poslanci začnú vyhýbať kontroverzným témam, vymazávať svoje účty na sociálnych sieťach alebo dokonca odstupovať z funkcie, aby ochránili seba a svoje rodiny, povedal Steinmeier.



Väčšina miestnych politikov v malých nemeckých obciach alebo mestách je neplatená alebo dostáva za svoju prácu len symbolický plat. Steinmeier vyzval, aby sa dobrovoľnícka práca lepšie zosúladila s rodinou a kariérou.



Veľká časová náročnosť, ako aj stretnutia po večeroch a počas víkendov sú problémom pre mladších mužov a najmä pre ženy, ktoré sú uprostred svojej kariéry a majú deti.



Steinmeier vyjadril obavy, že na niektorých miestach majú strany problém nájsť dostatok kandidátov do komunálnych volieb a že niekedy nie je nikto ochotný kandidovať za starostu.



V prieskume medzi 1549 starostami miest v Nemecku 40 percent z nich uviedlo, že oni alebo ich blízki boli urážaní, ohrozovaní alebo napadnutí pre prácu starostu. Odstúpenie z funkcie preto zvažovalo 28 percent z nich. Štúdiu uskutočnila skupina pre výskum verejnej mienky Forsa v mene nadácie Körber.