Nemecký prezident Steinmeier začal trojdňovú návštevu Británie

Britský premiér Keir Starmer si podáva ruku s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom na Downing Street 10 v Londýne v stredu 3. decembra 2025, v prvý deň trojdňovej štátnej návštevy nemeckého prezidenta. Foto: TASR/AP

Londýn 3. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou pricestoval do Spojeného kráľovstva na oficiálnu trojdňovú návštevu. Ide o prvú cestu nemeckého prezidenta do Británie za posledných 27 rokov, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Britský kráľ Karol III. s kráľovnou Kamilou privítali Steinmeiera a jeho manželku v meste Windsor a spolu s princom Williamom a jeho manželkou Kate sa potom presunuli na Windsorský hrad.

Nemecký prezident neskôr v stredu navštívi britského premiéra Keira Starmera v jeho kancelárii na Downing Street v Londýne. Následne bude na Windsorskom hrade oficiálna večera.

Vo štvrtok by mal Steinmeier s manželkou položiť kvety na hrob bývalej kráľovnej Alžbety. V piatok navštívia mesto Coventry v strednom Anglicku, ktoré počas druhej svetovej vojny ťažko zničilo bombardovanie.

Počas návštevy prezident tiež vystúpi v parlamente a stretne sa s nemeckými futbalistami, ktorí hrajú v anglickej Premier League.

Reuters uvádza, že návšteva signalizuje ďalší krok v rámci posilnenia vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európou. Nemecký kancelár Friedrich Merz už v júli podpísal v Londýne dohodu, ktorá sa snaží obnoviť jeho vzťahy s Európskou úniou po sporoch spôsobených Brexitom.
