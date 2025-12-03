< sekcia Zahraničie
Nemecký prezident Steinmeier začal trojdňovú návštevu Británie
Autor TASR
Londýn 3. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou pricestoval do Spojeného kráľovstva na oficiálnu trojdňovú návštevu. Ide o prvú cestu nemeckého prezidenta do Británie za posledných 27 rokov, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Britský kráľ Karol III. s kráľovnou Kamilou privítali Steinmeiera a jeho manželku v meste Windsor a spolu s princom Williamom a jeho manželkou Kate sa potom presunuli na Windsorský hrad.
Nemecký prezident neskôr v stredu navštívi britského premiéra Keira Starmera v jeho kancelárii na Downing Street v Londýne. Následne bude na Windsorskom hrade oficiálna večera.
Vo štvrtok by mal Steinmeier s manželkou položiť kvety na hrob bývalej kráľovnej Alžbety. V piatok navštívia mesto Coventry v strednom Anglicku, ktoré počas druhej svetovej vojny ťažko zničilo bombardovanie.
Počas návštevy prezident tiež vystúpi v parlamente a stretne sa s nemeckými futbalistami, ktorí hrajú v anglickej Premier League.
Reuters uvádza, že návšteva signalizuje ďalší krok v rámci posilnenia vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európou. Nemecký kancelár Friedrich Merz už v júli podpísal v Londýne dohodu, ktorá sa snaží obnoviť jeho vzťahy s Európskou úniou po sporoch spôsobených Brexitom.
