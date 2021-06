Nemecký prezident v Izraeli vyzval na rozhodný boj proti antisemitizmu

Jeruzalem 30. júna (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval v stredu – na začiatku svojej návštevy Izraela – na rozhodný boj proti akejkoľvek forme antisemitizmu. Informovala o tom agentúra DPA.



„Antisemitizmus je tak ako v minulosti stále prítomný vo svete a my proti nemu musíme naďalej bojovať všade tam, kde vystrkuje svoju škaredú tvár - nikdy na to nemôžeme zabudnúť," povedal Steinmeier v stredu večer v Tel Avive, kde ocenil Spolkovým krížom za zásluhy štyroch izraelských občanov, ktorí prežili holokaust.



Ocenenými sú Regina Steinitzová, spisovateľ David Grossman, fotografka a umelkyňa Michal Rovnerová a bývalý riaditeľ pamätníka obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme Avner Šalev.



Pripomínanie si holokaustu, boj proti antisemitizmu, ako aj záväzok stáť na strane Izraela sa „nikdy nesmie pre Nemecko, pre nás Nemcov, stať prázdnym rituálom", povedal Steinmeier. Pripomenul tiež, že synagógy v Nemecku potrebujú aj dnes policajnú ochranu a židia v Nemecku i vo svete sa takmer každodenne stávajú terčom útokov.



V rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Haarec vyzval Steinmeier novú izraelskú vládu na politické riešenie konfliktu s Palestínčanmi. Nemecká vláda považuje dvojštátne riešenie za najlepší spôsob k mierovej budúcnosti, zdôraznil. Najprv by sa však mala podľa jeho slov vybudovať dôvera medzi novým izraelským kabinetom a palestínskou stranou. Dodal, že cesta k obnoveniu priameho dialógu vedie cez malé kroky a konkrétnu spoluprácu.



Steinmeier označil obavy Izraela z hrozby použitia jadrových zbraní zo strany Iránu za oprávnené. „Nemecko a Izrael majú s ohľadom na Irán rovnaký strategický cieľ: Irán nesmie získať atómové zbrane," vyhlásil.



Ďalej povedal, že Nemecko chce takisto obmedziť iránsky jadrový program a jeho destabilizačné aktivity v regióne. Obnovenie jadrovej dohody s Iránom je „najlepším spôsobom, ako Iránu preukázateľne a overiteľne zablokovať cestu k bombe", dodal.



Vo štvrtok sa Steinmeier v Jeruzaleme stretne s izraelským premiérom Naftalim Bennettom a ministrom zahraničných vecí Jairom Lapidom. S vojenskými poctami ho privíta odchádzajúci prezident Reuven Rivlin, pričom v pláne má aj rozhovor s jeho nástupcom v úrade Jicchakom Herzogom. Steinmeierova návšteva Izraela potrvá do piatka 2. júla.