Nemecký prezident v prejave pripomenul piate výročie útoku v Berlíne

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v nedeľu vystúpil s prejavom pri príležitosti piateho výročia teroristického útoku v Berlíne. Smrtiaci čin islamistického extrémistu, ktorý ukradnutým kamiónom vrazil do davu ľudí na vianočných trhoch, si vyžiadal 13 mŕtvych a 55 zranených.



Steinmeier vyhlásil, že štát by mal na seba vziať zodpovednosť za to, že tejto tragickej udalosti nedokázal zabrániť, informuje tlačová agentúra DPA. "Musíme pripustiť, že naša krajina nedodržala sľub vzťahujúci sa na ochranu, bezpečnosť a slobodu svojich občanov," povedal nemecký prezident.



"Štát má povinnosť odstraňovať chyby, opomenutia a problémy, ktoré prispeli k tomu, že sa tomuto útoku nepodarilo zabrániť," zdôraznil vo svojom prejave Frank-Walter Steinmeier.



K teroristickému útoku došlo v pondelok 19. decembra 2016 krátko po ôsmej hodine večer vo štvrti Charlottenburg, neďaleko symbolu západnej časti Berlína - Pamätného kostola cisára Viliama. Do davu ľudí na vianočných trhoch sa vrútil kamión s nákladom oceľových tyčí, za volantom ktorého sedel Anis Amri - zastavil sa až po približne 80 metroch.



Nemecká polícia zadržala najskôr na základe informácií od neznámeho svedka 23-ročného imigranta z Pakistanu, ktorý sa pohyboval na trhoch. To sa ale ukázalo ako falošná stopa. Napokon vyšetrovatelia zistili, že páchateľom bol neúspešný žiadateľ o azyl tuniského pôvodu Anis Amri. V kabíne vozidla sa po útoku našlo telo poľského občana - pôvodného vodiča kamiónu, ktorého terorista zastrelil.



Samotnému útočníkovi sa podarilo napriek rozsiahlej pátracej akcii ujsť do Talianska. Po niekoľkých dňoch bol však Amri 23. decembra 2016 zastrelený pri policajnej kontrole v severotalianskom meste Sesto San Giovanni ležiacom neďaleko Milána.



Zo záverečnej správy, ktorú necelý rok po útoku predstavil špeciálny vyšetrovateľ, vyplynulo, že teroristickému útoku v Berlíne sa dalo zabrániť.



Nemecké orgány mali napríklad možnosť podrobiť Amriho dôkladnému výsluchu a vziať ho na niekoľko mesiacov do vyšetrovacej väzby po tom, ako ho 30. júla 2016 zadržali na juhozápade Nemecka pri pokuse vycestovať do Švajčiarska so sfalšovanými talianskymi dokladmi. Po zadržaní a následnom vypočúvaní Amriho sa však polícia neoboznámila s jeho napojením na islamsko-extrémistickú scénu.



Steinmeier dodal, že štát musí pokračovať vo vyšetrovaní tejto udalosti, ak sa podarí získať nové informácie. "Len takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť, aby ľudia opäť získali dôveru v príslušné orgány," uviedla nemecká hlava štátu.



Pred piatym výročím berlínskeho útoku napísali pozostalí po obetiach otvorený list adresovaný spolkovej vláde, v ktorom vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, ako prebieha vyšetrovanie.