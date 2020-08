Nemecký prezident verí v odhalenie príčiny zdravotného stavu Navaľného

Na archívnej snímke z 26. decembra 2019 ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj. Foto: TASR/AP

Nemeckí zdravotníci prichádzajú do nemocnice 21. augusta 2020 v Omsku. Foto: TASR/AP

Salzburg 22. augusta (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier dúfa v skoré vyšetrenie príčiny kritického zdravotného stavu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorého v sobotu ráno previezli z Omsku do berlínskej nemocnice Charité s podozrením na otravu. Informovala o tom agentúra DPA.Dôležité je "", povedal Steinmeier v sobotu počas návštevy Rakúska v Salzburgu. "" dodal.Steinmeier je spokojný s tým, že Navaľnyj je "". Nemecký prezident kritikovi Kremľa Navaľnému zaželal rýchle a úplné zotavenie, "".Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy nevoľnosť a neskôr stratil vedomie. Podľa svojej hovorkyne bol pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola pridaná do šálky ranného čaju.Prevoz Navaľného do Nemecka navrhla vo štvrtok kancelárka Angela Merkelová. Po tom, čo ruskí lekári jeho prevoz pre kritický stav odmietali, letecký transport nakoniec povolili v piatok večer s tým, že jeho stav sa stabilizoval.Navaľnyj nie je pritom prvou prominentnou osobnosťou z Ruska či iných východoeuróskych krajín, ktorá sa v tejto najväčšej univerzitnej nemocnici v Nemecku liečila. Pred dvoma rokmi letecky previezli do Berlína s vážnymi príznakmi otravy zakladateľa ruského internetového portálu Mediazona a neoficiálneho hovorcu punkového projektu Pussy Riot Piotra Verzilova.V roku 2014 sa tam pre chronické problémy pohybového ústrojenstva a chrbta liečila bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková. V Nemecku - hoci nie priamo v Charité - sa od roku 2001 liečil na špecializovanej kardiologickej klinike aj bývalý ruský prezident Boris Jeľcin.