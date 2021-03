Nemecký prezident vyzdvihol očkovací program v Izraeli

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok počas návštevy izraelského prezidenta v Berlíne povedal, že Nemecko by si mohlo vziať príklad z úsilia, ktoré Izrael vyvinul pri očkovaní proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi Steinmeier povedal, že ich vakcinačný program "sa v Nemecku tešil veľkej pozornosti a rešpektu". Bolo to "nielen pre profesionalitu a rýchlosť očkovania, ale aj pre pragmatizmus, vďaka ktorému vaša krajina a zodpovedné osoby proces zorganizovali a urýchlili". "Myslím si, že ostatní vrátane nás sa z toho môžu poučiť," dodal.



Očkovacia kampaň v Izraeli, ktorú úrady odštartovali 19. decembra, je považovaná za jednu z najúspešnejších vo svete. Počet závažných prípadov a nových infekcií sa odvtedy výrazne znížil. Doteraz dostalo prvú dávku viac ako 5,2 milióna z približne deviatich miliónov obyvateľov. Necelých 4,3 milióna z nich dostalo aj druhú dávku.



V Nemecku sa zatiaľ očkovací proces dostal pod paľbu kritiky pre jeho pomalé tempo.



Kancelária nemeckého prezidenta ešte pred stretnutím informovala, že hlavy štátov by sa v spoločnom rozhovore chceli venovať pandémii a spravodlivému rozdeleniu vakcín vo svete.



Steinmeier navštívil Izrael v januári minulého roku. Stal sa vôbec prvým nemeckým prezidentom, ktorý predniesol prejav na Svetovom fóre o holokauste v múzeu Jad va-šem. Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia nacistického tábora smrti v Osvienčime sa obaja politici stretli opäť a pripomenuli si milióny Židov zavraždených nacistickým režimom. Odtiaľ spolu odleteli do Berlína, kde si prejavom v parlamente uctili pamiatku obetí národného socializmu.