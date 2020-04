Nemecký prezident vyzval ľudí, aby boli počas sviatkov solidárni

Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa prihovoril v sobotu večer v nemeckej televízii k obyvateľom krajiny, ktorých vyzval, aby boli počas Veľkonočných sviatkov, v čase koronakrízy, trpezliví, disciplinovaní a solidárni.



Sobotňajšie vystúpenie hlavy štátu je nezvyčajné, pretože spolkový prezident sa zvyčajne prihovára v takejto forme občanom iba na Vianoce.



"Pandémia nám ukazuje, že sme zraniteľní. Zrejme sme si príliš dlho mysleli, že sme nezraniteľní, že vždy to ide len rýchlejšie, vyššie a ďalej, ale to bol omyl. Kedy a ako budeme môcť zmierniť obmedzenia, o tom nerozhodnú len politici a experti samotní, ale my všetci to máme v rukách – našou trpezlivosťou a disciplínou práve teraz, keď je to pre nás najťažšie. Solidaritu, ktorú teraz dokazujeme každý deň, budeme potrebovať v budúcnosti ešte viac. Po tejto kríze budeme inou spoločnosťou. Nechceme nijakú bojazlivú, nijakú nedôverčivú spoločnosť, ale môžeme byť spoločnosťou s väčšou dôverou, väčšou ohľaduplnosťou a s väčšou vierou vo vlastné presvedčenie," uviedol Steinmeier.