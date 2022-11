Steinmeier vyzval Macedónsko, aby uznalo existenciu bulharskej menšiny

Skopje 29. novembra (TASR) — Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok apeloval na Severné Macedónsko, aby uznalo prítomnosť bulharskej menšiny na svojom území. Argumentoval, že by to bol ďalší z krokov potrebných na urýchlenie procesu vstupu Severného Macedónska do Európskej únie, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Steinmeier v utorok pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Severného Macedónska, odkiaľ sa následne presunie do susedného Albánska. Obe balkánske krajiny začali rozhovory o členstve s EÚ v júli, pričom prístupový proces by mal trvať niekoľko rokov.



Snahu Severného Macedónska o vstup do Únie zdržiava spor so susedným Bulharskom — členským štátom EÚ —, ktoré môže zablokovať plánované rozšírenie, keďže prijatie nových členov si vyžaduje jednomyseľné schválenie členskými štátmi bloku.



Spor medzi Bulharskom a Severným Macedónskom má korene v dejinách a zdieľanom kultúrnom dedičstve. V záujme vyriešenia tohto problému sa Severné Macedónsko zaviazalo zmeniť svoju ústavu tak, aby uznalo existenciu bulharskej národnostnej menšiny. Podľa AP však nie je jasné, či sa ľavicovej vláde podarí zabezpečiť si v parlamente dostatok hlasov poslancov potrebných na novelizáciu ústavy.



Steinmeier na margo toho v utorok povedal, že dodatok k ústave je pre Severné Macedónsko "dôležitým rozhodnutím", pretože zabezpečí pokrok v rokovaniach EÚ.



Na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Severného Macedónska Stevom Pendarovským Steinmeier dodal, že ústavné zmeny sú zároveň dôležité preto, aby Severné Macedónsko pokračovalo vo svojom vnútornom reformnom procese.



Pendarovski poznamenal, že jeho krajina sa na rokovania s EÚ pripravovala 17 rokov. "Je to najdlhšie obdobie príprav zo všetkých krajín v dejinách Európskej únie a my sme najlepšie pripraveným kandidátom na členstvo v histórii tejto organizácie," zdôraznil.



AP pripomenula, že predtým, ako sa objavili nezhody s Bulharskom, Skopje urovnalo iný spor, a to so svojím južným susedom Gréckom, ktoré tiež hrozilo, že zmarí úsilie Severného Macedónska získať plné členstvo v EÚ.